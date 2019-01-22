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Претендентами на Южный Сахалин и Курилы могут оказаться США и еще 47 стран - мнение эксперта

22 января 2019, 06:09  •  205 • Политика
Известный японист, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков, сделал неожиданное заявление. По его мнению, если Япония признает российский суверенитет над Южным Сахалинов и Курилами, на эти территории смогут претендовать США ми еще 47 стран
Курильский вопрос – очень сложная проблема. Из-за него Япония и СССР так и не заключили мирного договора. И эта ситуация остается в подвешенном состоянии долгие семьдесят лет. При этом есть в ней и свои юридические казусы.
Если предположить, что Токио все-таки признает российский суверенитет Курильских островов, на них, а также на Южный Сахалин смогут претендовать США. А кроме них – еще 47 стран. Такой вывод на основании положений Сан-Францисского мирного договора, заключенного в 1951 году, сделал старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков.
Известный японист напомнил, что на мирной конференции, состоявшейся в сентябре 1045 года в американском Сан-Франциско и положившей конец Втором Мировой войне, решилась судьба разгромленной союзниками Японии. В документе, который был тогда подписан японцами, отмечалось, что Токио отказывается от всех претензий на Курильские острова и часть острова Сахалин, суверенитет над которыми были получены Японией в 1905 году, согласно Портсмутскому договору.
Однако отказалась Япония от островов не в пользу СССР, а "вообще". В то же время, Сан-Францисский договор предполагает, что если вдруг Токио решит заключить мирный договор с каким-либо государством и передаст ему какие-либо права или территории сверх того, что указывалось в Договоре, то тогда Япония должна будет предоставить то же самое и остальным странам, поставившим свои подписи под документом в Сан-Франциско.
При этом в подписании этого договора СССР участие не принимал. Таким образом, если Япония признает суверенитет России, как продолжательницы СССР, над спорными островами, то это будет трактоваться как "предоставление привилегий" сверх того, что предусмотрено Сан-Францисским договором. В этом случае США и остальные страны, подписавшие указанный договор, получат право требовать передачи островов в свою пользу.
Об этом Этом Виктор Кузьминков рассказал в беседе с изданием Лента.Ру.

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