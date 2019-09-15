Претендент на пояс Нурмагомедова, поражение Крылова и «перуанский галстук» от Циркунова: итоги турнира UFC в Ванкувере

В Ванкувере состоялся турнир UFC Fight Night 158. В главном поединке вечера американец Джастин Гэтжи нокаутировал своего друга Дональда Серроне и заявил о намерении встретиться с победителем боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Украинец Никита Крылов раздельным решением судей уступил Гловеру Тейшейре, а латвиец Михаил Циркунов взял верх над ранее не побеждённым Джимми Крутом, проведя редкий удушающий приём.

В Ванкувере состоялось еженедельное шоу Fight Night. Интерес представляли не только выступления украинца Никиты Крылова и латвийца Михаила Циркунова, но и поединок представителей топ-5 лёгкого веса. Именно в схватке Дональда Серроне и Джастина Гэтжи определялся будущий первый претендент на титул чемпиона в этом дивизионе, который сейчас принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Предварительные бои получились не самыми содержательными, а главным событием стало досрочное поражение Марчина Тыбуры. Экс-чемпион промоушена M-1 Global продолжает испытывать серьёзные проблемы в крупнейшем ММА-промоушене мира и находится на грани увольнения. В Ванкувере он проиграл нокаутом Аугусто Сакаи на 59-й секунде и потерпел четвёртое поражение в пяти последних битвах.

До этого шоу примерно в такой же ситуации находился Циркунов. После прихода в UFC он сразу вошёл в число сильнейших полутяжеловесов организации, однако взобраться на вершину не сумел. С мая 2017-го по март 2019-го он потерпел поражение в трёх поединках из четырёх и чуть не выпал из числа сеяных бойцов. Таким образом, сражение с непобеждённым Джимми Крутом оставалось для него единственным шансом исправить положение и продлить карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Циркунов справился с этой задачей на все 100% и подарил болельщикам запоминающееся зрелище. Михаил доминировал на протяжении большей части боя и завершил его редким удушающим приёмом. Он поймал своего визави на «перуанский галстук» (аналог приёма «гильотина», при котором одна из рук соперника зажата замком) и заставил того постучать.

За оригинальность латвиец получил заслуженную премию «Выступление вечера». Поединок позволил Циркунову реабилитироваться после обидного поражения от Джонни Уокера за 36 секунд. Перед этой схваткой латвиец занимал 15-е место в рейтинге полутяжёлого дивизиона, но в ближайшее время он может подняться на пару строчек.

Неожиданно для многих награду за главный поединок вечера получили Тристан Коннелли и Мишел Перейра. В преддверии битвы бразилец не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории, за что был вынужден отдать часть гонорара своему визави. Однако в дебюте он не казался слишком тяжёлым. За считаные секунды он продемонстрировал весь свой арсенал, исполнив удар супермена от клетки, колесо, сальто назад, заход на шоутайм-кик (удар ногой после отталкивания от сетки) и «летящее колено». Правда, все приёмы прошли мимо цели, зато основательно завели публику.

Заключительная часть сражения получилась не самой богатой на события. Перейра продолжал радовать зрителей своими нестандартными решениями, но все они были скорее эффектными, чем эффективными. Коннелли действовал менее изящно и предпочитал затягивать своего оппонента в партер, в чём и преуспел. По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали предпочтение канадцу, чем не только удивили, но и разочаровали его противника.

А вот Никите Крылову не удалось продлить победную серию. Он не смог справиться с бывшим претендентом на титул Гловером Тейшейрой и теперь рискует вновь выпасть из топ-15. При этом украинцу должно быть особенно обидно, ведь он уступил раздельным решением судей.

Схватка получилась крайне напряжённой, большая её часть проходила в борьбе. На старте Тейшейра не стал лезть в размен ударами с Крыловым и принялся вязать того по рукам и ногам. Правда, сам бразилец был очень близок к тому, чтобы пострадать от такой тактики. В середине пятиминутки он позволил украинцу пробраться в бэк-маунт и реализовать удушающий приём сзади. Гловер чудом смог выбраться и перевести бой в стойку, но уже к концу раунда на его лице появились многочисленные рассечения.

Второй раунд угол Крылова решил провести в гораздо более спокойной манере, за что, вероятно, и поплатился. Спортсмен неукоснительно следовал указаниям своих тренеров и наносил не более двух ударов за раз, после чего отбегал на безопасную дистанцию. Тейшейра же прессинговал и постоянно шёл вперёд, ввиду чего смотрелся предпочтительнее. Никита казался довольно уставшим, а его тейкдаун в концовке выглядел как попытка склонить судей на свою сторону.

Стоит отметить, что усталость Крылова чуть было не стоила ему досрочного поражения. В дебюте заключительного отрезка он прижал соперника к сетке в стиле Нурмагомедова и был готов к переводу на землю, но оказался заперт в «гильотине». Захват оказался достаточно крепким, но Никита смог последовать примеру россиянина и выбраться из сложной ситуации.

Возможно, именно это качнуло весы в сторону бразильца и стало одним из ключевых факторов его успеха. В оставшееся время Крылов не смог создать особых проблем своему визави, а призыв его наставников «сдуреть» казался скорее жестом отчаяния. Тейшейра продлил свою беспроигрышную серию до трёх боёв и не позволил Никите пробиться в десятку сильнейших.

В главном поединке вечера определялся будущий претендент на титул UFC в лёгком весе. Если следующим соперником Нурмагомедова с большой долей вероятности станет Тони Фергюсон, то Серроне или Гэтжи вполне могут получить право сразиться с победителем этого боя. Это кажется особенно логичным в связи с отсутствием определённости относительно возвращения Конора Макгрегора и перспектив Дастина Порье.

Пикантности битве добавлял тот факт, что Серроне и Гэтжи являются давними друзьями. В связи с этим обычно напряжённая дуэль взглядов прошла в дружеской обстановке. Спортсмены очень тепло поприветствовали друг друга, после чего Дональд приобнял своего визави за плечи.

Примечательно, что даже в октагоне атлеты продолжили вести себя предельно уважительно. На протяжении всей схватки Гэтжи доминировал над своим более опытным соперником, но самое интересное произошло за несколько секунд до остановки боя. Джастин сбил своего оппонента с ног хлёстким правым боковым, после чего серией апперкотов отправил на канвас. Дональд упал на колени, но рефери принял решение не прекращать поединок.

Гэтжи был абсолютно уверен, что Серроне не может продолжать битву и не хотел наносить дополнительный ущерб здоровью своего друга, но был вынужден выбросить ещё несколько ударов. Ковбой явно не мог сопротивляться, но судья всё не вмешивался. Лишь после апелляции к арбитру со стороны Джастина и ещё одного контрольного в голову судья разнял бойцов.

После официального оглашения результата Серроне по-дружески обнял своего противника и выразил восхищение его действиями в октагоне. Гэтжи также сказал пару тёплых слов в адрес Ковбоя и рассказал, почему был так раздражён действиями арбитра.

«Судья говорил, что если человек падает лицом на настил, то всё кончено. Думаю, с Дональдом это случилось дважды, но я был вынужден продолжать. Не собираюсь винить рефери — он делал свою работу. Просто это мой друг, не хотел снова бить его», — сказал Гэтжи.

Кроме того, американец поделился мнением о своём будущем и рассказал, с кем он хотел бы встретиться — с Нурмагомедовым или Макгрегором.

«Ирландец завершил карьеру, мне нужен настоящий бой. Хочу драться с победителем схватки Тони — Хабиб, встретиться с Нурмагомедовым, пока он не закончил. Но если выиграет Фергюсон... Никто не пропустит этот бой. Соберём стадион на 1 млн человек», — заключил Гэтжи.