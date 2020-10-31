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Преступность среди мигрантов в Москве можно побороть одним простым методом - Малофеев
31 октября 2020, 23:05 • 128 • Политика
Учредитель телеканала Царьград в ходе съезда Союза добровольцев Донбасса рассказал о своём видении проблемы мигрантов, которые привлекаются для работы в России. Ни для кого не секрет, что такая рабочая сила может нести не только пользу, но и угрозу, например связанную с этнической преступностью. Малофеев полагает, что решить проблему можно одним простым методом.
На сегодня отток мигрантов из Москвы в связи с пандемией коронавируса оценивается в 40 процентов, или порядка 1,5 млн человек. Безусловно, этот процент придётся восполнить. И Константин Малофеев полагает, что для работы следует привлекать людей из депрессивных регионов России. Сегодня они сидят без работы, и вакансии в Москве могли бы стать решением проблемы.
Безусловно, есть мигранты, которые продолжают работу в России. И речь не идёт о полном отказе от подобной помощи. Вопрос в том, чтобы мигрант стал частью нашей, российской культуры, а не пытался навязать свою. В этом Константин Малофеев видит и ключ к решению проблемы этнических преступлений.
Кстати, ранее учредитель "Первого русского" раскрыл коррупционную схему, из-за которой предпочтение в Москве отдают именно мигрантам, а не представителям регионов России.
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