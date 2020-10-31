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Преступность среди мигрантов в Москве можно побороть одним простым методом - Малофеев

31 октября 2020, 23:05  •  128 • Политика
Учредитель телеканала Царьград в ходе съезда Союза добровольцев Донбасса рассказал о своём видении проблемы мигрантов, которые привлекаются для работы в России. Ни для кого не секрет, что такая рабочая сила может нести не только пользу, но и угрозу, например связанную с этнической преступностью. Малофеев полагает, что решить проблему можно одним простым методом.
На сегодня отток мигрантов из Москвы в связи с пандемией коронавируса оценивается в 40 процентов, или порядка 1,5 млн человек. Безусловно, этот процент придётся восполнить. И Константин Малофеев полагает, что для работы следует привлекать людей из депрессивных регионов России. Сегодня они сидят без работы, и вакансии в Москве могли бы стать решением проблемы.
"Решать экономические проблемы нужно, привлекая к работе российских граждан. Сейчас в Москве дефицит мигрантов. И власти с удивлением отмечают: мол, неужели придётся вахтовым методом возить людей из регионов России? - отметил Малофеев, продолжив рассказывать о позиции СДД. - Мы хотим, чтобы поддерживали в первую очередь наших граждан.
Безусловно, есть мигранты, которые продолжают работу в России. И речь не идёт о полном отказе от подобной помощи. Вопрос в том, чтобы мигрант стал частью нашей, российской культуры, а не пытался навязать свою. В этом Константин Малофеев видит и ключ к решению проблемы этнических преступлений.
"Как решить вопрос с криминалом в диаспорах? Приезжают совершенно разные люди. Если речь идёт о профессионале, например медике, который приехал работать в Россию, скорее всего, такая проблема даже не встанет. Но когда человек приезжает в Россию и не говорит по-русски, и более того, даже не знает, как жить по законам в своей же стране, надо попросить его сдать как минимум экзамен, например ЕГЭ. Вот и вся история. Важно, чтобы мигрант был интегрирован в нашу культуру", - подчеркнул Константин Малофеев.
Кстати, ранее учредитель "Первого русского" раскрыл коррупционную схему, из-за которой предпочтение в Москве отдают именно мигрантам, а не представителям регионов России.

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