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Преступники найдены? Кто убил Захарченко и Моторолу

17 июня 2019, 14:54  •  158 • Война
Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установили имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к терактам в Донбассе, в частности, к убийству бывшего руководителя республики Александра Захарченко, сообщил источник программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1».
«Непосредственно работы по ДНР в пятом управлении [департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ)] организует второй отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе. В частности, могу отметить Сергея Моторина — кстати, выходца с Донбасса. В настоящее время является помощником начальника пятого управления департамента контрразведки, именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова [позывной «Моторола»] и Александра Захарченко», — подчеркнул он.
Один из пойманных спецслужбами ДНР диверсантов, по данным телеканала, назвал имя заказчика убийства Захарченко. Как сообщил источник, им является агент 5-го управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала с позывным «Швед». Собеседник телеканала отметил, что этот человек всегда появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях в балаклаве и черных очках.
Спецслужбы считают, что «Швед» курировал группу, ответственную за подготовку убийства руководителя одного из спецподразделений ДНР Ильича — он один из тех силовиков, кто поклялся найти и арестовать убийц Захарченко.
«И получается, что Андрей Байдала хотел убить того, кто охотится за ним самим как за убийцей», — указали в сюжете.
В числе других сотрудников украинских спецслужб, причастных к организации терактов в Донбассе, были названы Владислав Долгозвяг, Андрей Мушта, Андрей Отенко и Дамир Баштанников.
Авторы телесюжета также сообщили, что задержанные донецкими спецслужбами агенты Сергей Бешта, Владислав Зайцев и другие дали информацию о своих кураторах в СБУ. Среди таких кураторов в телепрограмме назвали начальника 5-го управления департамента контрразведки СБУ Романа Червинского, его заместителей Максима Попова и Александра Поклада.
«Правоохранительные органы ДНР и наши братья в ЛНР [самопровозглашенной Луганской народной республике] располагают фотографиями не только этих, но и других военных преступников. Нам известны их места жительства, семейное положение, используемые автомобили», — отметил источник.
За месяц до этого руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Александра Захарченко. По его словам, в их числе — высокопоставленные граждане Украины и других государств. Также были установлены схемы подготовки и реализации преступления. Удалось понять, как инструктировались исполнители, сообщил Пушилин.
При этом имена преступников глава ДНР не назвал — еще не все они задержаны и следствие по этому делу продолжается.
Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа прошлого года. Глава самопровозглашенной республики скончался в больнице от несовместимых с жизнью ран на 43-м году жизни.
«Скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью», — констатировали медики. При взрыве также погиб его телохранитель. Во время ЧП вместе с Захарченко был министр доходов и сборов Александр Тимофеев, который получил серьезные ранения.
По факту случившегося генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по соответствующей статье. В российском внешнеполитическом ведомстве случившееся квалифицировали как теракт.
В начале сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа сообщил «Интерфаксу», что для помощи в расследовании убийства главы ДНР в самопровозглашенную республику была направлена группа сотрудников ФСБ.
По его словам, в ФСБ склонны считать причастными к убийству Захарченко украинские спецслужбы.
В середине сентября по подозрению в причастности к этому преступлению правоохранители ДНР задержали и допросили украинского агента, который представился Александром Погореловым.
«Завербован в 2014 году в Киеве сотрудником контрразведки СБУ по имени Сергей. Я выбрал себе позывной «Легионер» и подписал соглашение о сотрудничестве с украинской спецслужбой», — рассказал задержанный.
По его словам, он проходил минно-взрывную и медицинскую подготовку на одном из полигонов СБУ в Киевской области, где научился работать и с самодельными взрывными устройствами. Он также сообщил, что сотрудники украинских спецслужб ставили перед ним самые разные задачи: наблюдение за объектами сил ополчения, воинскими частями армии самопровозглашенной республики, корректировку огня киевских силовиков по территории ДНР.
«Легионер» рассказал, что для покушения на Захарченко изначально был выбран ресторан «Пушкин» — там планировалось заложить взрывчатку в туалете.
Кроме того, по его словам, в Донецке действовала еще одна диверсионная группа, члены которой разрабатывали планы покушения на главу ДНР в центре города.
Источник «России 1» в своей речи также упомянул погибшего командира противотанкового спецподразделения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Он погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте многоэтажного дома, где он проживал. Александр Захарченко назвал его убийство «объявлением войны со стороны Украины».
В Донецке и России Павлова называли одним из самых медийных командиров самопровозглашенной республики. Он получил все награды ДНР — вплоть до звезды Героя. Широкую известность «Моторола» приобрел в мае 2014 года в Славянске: тогда он стал героем ролика об одном из первых боев частей украинских силовиков и отрядов Игоря Стрелкова.
В его убийстве обвинили шестерых человек, которые, по данным местных правоохранителей, связаны с украинскими националистами.

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