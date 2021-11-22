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Преступник без национальности. Кто лоббирует законопроект
22 ноября 2021, 11:25 • 240 • Политика
В Думу внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников. Авторы полагают, что запрет на упоминание обусловлен необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории страны.
Парламент Чеченской Республики предложил на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает упоминание в публикациях и в эфире сведений о национальности преступника.
Проект документа был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
О том, что парламент Чечни готовит такой законопроект, уже было известно ранее. Депутаты хотят сделать всех преступников "не имеющими национальности, вероисповедания и принадлежности к какому-либо народу". Нарушителей запрета предполагается привлекать к административной ответственности. Как эта инициатива соотносится со статьёй Конституции, запрещающей цензуру, не уточняется. Помимо парламента Чечни в дискуссии принимают участие и дрегие лоббисты.
Кто ещё за?
Проект закона ожидаемо поддержал депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Это логично ещё и потому, что в 2012 году Саралиев сам пытался утвердить в Думе подобную инициативу. Депутат считает, что выбрать можно между двумя вариантами: или указывать национальность всех преступников, или не указывать сведения о национальности вовсе.
Однако чеченские парламентарии в своём желании запретить озвучивать детали идут дальше. Так, депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что следует запретить указывать не только национальность, но и расу, а также вероисповедание:
А что делать, если комментарии проверенные? Так, например, после нападения в Новых Ватутинках на мужчину с маленьким ребёнком разгорелся скандал. Сначала сообщалось, что нападение совершили уроженцы кавказских республик. Затем выяснилось, что большинство напавших - граждане России. А дальше стало ясно, что мужчины получили гражданство лишь несколько лет назад по упрощённой схеме, а прибыли они из Азербайджана…
"Требует обсуждения"
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА Новости отметил, что проект закона следует проработать, причём не только силами политиков:
Сам Клишас такой подход поддерживает. Он подчеркнул, что "у преступника нет ни национальности, ни религии". Однако подобные нормы всегда требуют всесторонней оценки.
Надо сказать, общество подключилось к обсуждению самостоятельно. В том числе, свою позицию высказал доктор Александр Мясников. При всей разумности нормы Мясников указывает на невнятность механизма применения:
Так должны действовать и остальные диаспоры, уверен спикер:
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