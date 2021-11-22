Преступник без национальности. Кто лоббирует законопроект

В Думу внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников. Авторы полагают, что запрет на упоминание обусловлен необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории страны.

Парламент Чеченской Республики предложил на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает упоминание в публикациях и в эфире сведений о национальности преступника.

Проект документа был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений, - говорится в тексте законопроекта.

О том, что парламент Чечни готовит такой законопроект, уже было известно ранее. Депутаты хотят сделать всех преступников "не имеющими национальности, вероисповедания и принадлежности к какому-либо народу". Нарушителей запрета предполагается привлекать к административной ответственности. Как эта инициатива соотносится со статьёй Конституции, запрещающей цензуру, не уточняется. Помимо парламента Чечни в дискуссии принимают участие и дрегие лоббисты.

Кто ещё за?

Проект закона ожидаемо поддержал депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Это логично ещё и потому, что в 2012 году Саралиев сам пытался утвердить в Думе подобную инициативу. Депутат считает, что выбрать можно между двумя вариантами: или указывать национальность всех преступников, или не указывать сведения о национальности вовсе.

Однако чеченские парламентарии в своём желании запретить озвучивать детали идут дальше. Так, депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что следует запретить указывать не только национальность, но и расу, а также вероисповедание:

Буду добиваться принятия закона о запрете указывания в средствах массовой информации национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осуждённых, - написал депутат в соцсетях. - Считаю недопустимым, когда отдельные блогеры, журналисты публикуют в СМИ разного рода непроверенные комментарии ещё раньше официальной версии следствия, выделяя и ставя ярлыки на национальностях.

А что делать, если комментарии проверенные? Так, например, после нападения в Новых Ватутинках на мужчину с маленьким ребёнком разгорелся скандал. Сначала сообщалось, что нападение совершили уроженцы кавказских республик. Затем выяснилось, что большинство напавших - граждане России. А дальше стало ясно, что мужчины получили гражданство лишь несколько лет назад по упрощённой схеме, а прибыли они из Азербайджана…

"Требует обсуждения"

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА Новости отметил, что проект закона следует проработать, причём не только силами политиков:

Законопроект требует серьёзного общественного обсуждения.

Сам Клишас такой подход поддерживает. Он подчеркнул, что "у преступника нет ни национальности, ни религии". Однако подобные нормы всегда требуют всесторонней оценки.

Надо сказать, общество подключилось к обсуждению самостоятельно. В том числе, свою позицию высказал доктор Александр Мясников. При всей разумности нормы Мясников указывает на невнятность механизма применения:

У нас, как и везде в Мире, есть и будут устойчивые национальные диаспоры. И они оказывают влияние на своих, зачастую, большее, чем кто и что-либо. При этом им меньше всего надо, что бы члены диаспоры занимались хулиганством и позорили всех остальных. Посмотрите на чеченцев. Вы много реально о них слышали негативного в этом смысле в последние годы? Им никто не позволит замарать хулиганством свою национальную честь, мы все знаем как Р.Кадыров жестко и справедливо реагирует, - подчеркнул Мясников.

Так должны действовать и остальные диаспоры, уверен спикер: