Преступная армия: Иран признал военных США террористами

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект меджлиса — парламента, — по которому Тегеран признает Пентагон террористической организацией, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, этот проект представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, в рамках которого Исламская Республика признала запрещенной организацией Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США.

После принятия данного решения в число террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

Этот проект ранее одобрил Совет стражей конституции Ирана — орган, проверяющий законопроекты на соответствие конституции страны и исламским нормам.

Меджлис проголосовал за признание Пентагона террористической организацией 7 января. Законопроект одобрили 228 депутатов из 238. Такой инициативой Тегеран ответил на ракетный удар США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Вашингтон считает, что он причастен к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В этот день перед диппредставительством прошла массовая акция протеста против нападения ВВС Соединенных Штатов на позиции шиитских ополченцев в Ираке и Сирии. США посчитали, что эту демонстрацию организовали «террористы и союзники Ирана».

В итоге ночью 3 января возле международного аэропорта Багдада, рядом с которым расположены военные базы США, прогремели мощные взрывы. Как сообщал газете The New York Times источник среди должностных лиц Соединенных Штатов, в ходе нападения были использованы беспилотники. В одном из автомобилей, по которым выпустили ракеты, был Сулеймани.

Убитый генерал командовал батальоном «Аль-Кудс» — одной из наиболее боеспособных частей КСИР: он активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке.

Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма с американской стороны.

По его словам, иранский генерал был «наиболее эффективной силой», боровшейся с «Исламским государством» (ИГ), «Джебхат ан-Нусрой» и «Аль-Каидой» (все три организации признаны в России террористическими, их деятельность запрещена).

Но в Пентагоне утверждают, что Сулеймани «активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона». Удар, убивший генерала, «был направлен на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана», пояснили в американском оборонном ведомстве.

Иран ответил США на атаку на командующего «Аль-Кудс» операцией «Мученик Сулеймани», которую Тегеран осуществил в ночь на 8 января 2020 года. Она была направлена против американских военных, причастных к убийству генерала. Иранские военные атаковали две авиабазы США в Ираке.

Для Исламской республики этот удар стал возмездием за убийство Сулеймани. Как уточнил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джонатан Хоффман, Тегеран выпустил в сторону расположенных на территории Ирака американских военных объектов и коалиции по борьбе с терроризмом более дюжины баллистических ракет.

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана внес армию США в свой список террористических организаций еще в апреле прошлого года.

Письмо с таким призывом направил Хасану Роухани министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Это стало ответом Тегерана на заявление президента США Дональда Трампа, что Вашингтон собирается признать КСИР террористической организацией — впоследствии это было сделано.

Трамп обвинил элитное формирование иранской армии в том, что оно активно финансирует и поддерживает терроризм, которым Иран пользуется как инструментом достижения своих интересов. Глава США предупредил, что Вашингтон продолжит наращивать давление на КСИР и «повысит для Ирана цену поддержки террористической деятельности».

Это стало первым случаем, когда Соединенные Штаты признали террористической группировкой госструктуру другой страны.

Как указали в заявлении Белого дома, такое решение подчеркивает, что «действия Ирана в корне отличаются от действий других правительств».