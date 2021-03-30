Преступления и мемуары: Госдума разрабатывает законопроект, обязывающий маньяков перечислять гонорары жертвам

Депутаты Госдумы начали разработку законопроекта, согласно которому преступники должны будут перечислять гонорары от интервью и книг своим жертвам. Об этом RT рассказал депутат Евгений Ревенко. Поводом для подобной инициативы стал общественный резонанс после интервью скопинского маньяка Виктора Мохова. Адвокаты считают инициативу трудновыполнимой. В свою очередь, одна из жертв Мохова Екатерина Мартынова полагает, что в целом идея правильная, однако, по её мнению, лучше бы было вовсе запретить маньякам рассказывать о своих преступлениях.

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, по которому все гонорары от книг и интервью преступники должны будут переводить своим жертвам или их родственникам. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Маньяк и журналисты

Поводом для инициативы послужило интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым, который вышел на свободу 3 марта 2021 года.

Мохов отсидел почти 17 лет за похищение Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной. На протяжении трёх лет и семи месяцев он держал девушек в подземном бункере и периодически их насиловал. За этот срок Елена трижды беременела от Мохова, и Кате приходилось принимать роды в заточении по учебнику, который им принёс преступник.

Пленниц спасли после того, как им удалось передать полицейским записку с просьбой о помощи.

В 2017 году Екатерина издала книгу «Исповедь узницы подземелья», в которой рассказала о пережитом в юности кошмаре.

Виктору Мохову, отбывавшему наказание в Саратовской области, так же приходили предложения от журналистов дать интервью. Маньяк от встреч с представителями СМИ отказывался.

Однако, как выяснил ранее RT, незадолго до освобождения маньяк стал готовить почву для монетизации своих преступлений, — искать в соцсетях сотрудников СМИ, предлагая после выхода на волю дать интервью за вознаграждение.

По данным СМИ, по дороге домой Мохов заехал в Москву и принял участие в одном из ток-шоу. Кроме того маньяк дал интервью Ксении Собчак, в котором заявил, что он всего лишь «оступился» и ему надо снова «заняться» одной из пленниц.

Откровения Мохова вызвали скандал и широкую дискуссию о том, можно ли давать в СМИ слово насильникам и убийцам и платить им гонорары.

По мнению депутата Евгения Ревенко, надо законодательно закрепить норму, которая бы обязывала и авторов публикаций, и бывших заключённых, которые пишут мемуары, переводить гонорары жертвам.

«Мы пока только начинаем работу над инициативой. Сейчас коллеги прорабатывают текст, изучают юридическое поле, чтобы посмотреть, как можно это реализовать. Инициатива не только моя, а принадлежит целому ряду людей. Идёт процесс изучения, формулировок. Уже есть кое-какие наработки. Но внести мы пока ничего не можем, потому что это дело не быстрое», — сообщил RT Ревенко.

Спорная инициатива

Однако юристы предполагают, что эту инициативу будет трудно реализовать на практике.

Адвокат Шота Горгадзе говорит, что более 90% гонораров в таких случаях передаются неофициально, в конверте, и контролировать это невозможно.

«Кроме того, это очень спорная инициатива и сомнительная с точки зрения морали. Например, семья потеряла ребёнка в результате действий маньяка. А потом он выходит на свободу и рассказывает, как убивал, и перечисляет родителям деньги. Любой родитель захочет заставить его замолчать и куда-нибудь засунуть ему эти деньги, — объясняет RT свою позицию Горгадзе. — Я считаю, что более действенным законом было бы запретить маньякам давать интервью о событиях преступления».

Он отметил, что определённая часть общества может счесть такой подход нарушением свободы слова. Однако адвокат полагает, что в данном случае большую роль играют права и свободы жертв преступников и именно их надо ставить в приоритет.

Адвокат Московской коллегии адвокатов полковник МВД в отставке Евгений Черноусов рассказал RT, что, по его мнению, подобные интервью с преступниками могут быть опасны для общества.

«Нельзя брать интервью у этих людей, потому что в настоящее время молодые люди подвержены тому, что таким образом можно прославиться, стать популярным. Этот пример заразительный», — считает Черноусов.

Он отмечает, что есть другие инициативы, более востребованные в данной ситуации.

«Я как человек, который проработал 30 лет в МВД СССР и России, знаю об этой проблеме не понаслышке. Эта категория людей отчасти больные. У них есть психические отклонения, которые проявляются в момент совершения преступления. Поэтому перед освобождением они должны проходить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Если эти люди могут причинить вред окружающим, то они должны быть помещены в специальное учреждение для лечения», — считает Черноусов.

Он также отметил, что по действующему законодательству невозможно обеспечить безопасность людей, которые находятся рядом с маньяком, а также велик риск повторного совершения преступления.

«У него нет электронных браслетов, поэтому отследить их перемещения невозможно. А если он, находясь под административным надзором, повторно совершит преступление?» — задаётся вопросом адвокат.

«Невыполнимая задача»

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев рассказал RT, что в случае принятия инициативы потребуется переписывать законодательство.

«Такой законопроект не пройдёт ни одно чтение, и его не примут, потому что для этого придётся весь Гражданский кодекс переписывать», — считает адвокат.

По его словам, полезнее было бы принять закон о запрете приближения преступников на всю оставшуюся жизнь к своим жертвам даже в случае погашения судимости.

«Если человек нарушает этот запрет, то вводить административную ответственность, — поясняет Аманлиев. — Касательно преступлений о половой неприкосновенности, то тут при приближении к жертвам необходимо сразу вводить уголовную ответственность. Также необходима дисциплина со стороны исполнительной ветви власти. Потому что можно вводить сколько угодно запретов и ограничений, но если, когда вы позвоните, вам говорят: «Как убьют, звоните», — то в таком случае все законопроекты будут бесполезны».

«Не нужны и неприятны»

В свою очередь, в беседе с RT жертва Скопинского маньяка Екатерина Мартынова рассказала, что практика перечисления гонораров жертвам есть в других странах.

«Я знаю, что вроде в Америке есть что-то подобное, если преступник зарабатывает публичной деятельностью, то они все деньги отдают жертвам. Это правильно. Раз уж вот так вот преступнику дают слово и он может высказываться и как-то зарабатывать, то отдавать жертвам деньги правильно. Но если брать меня, когда закон вступит в силу, мне деньги от маньяка не очень нужны и приятны. Хорошо, если бы просто запретили высказываться в отношении преступлений, которое люди совершили, а не зарабатывать на этом», — рассказала RT Мартынова.

Она отметила, что в её фонде «Непобеждённая» обсуждаются меры защиты жертв насилия. И самой важной из мер является контроль соцсетей человека, совершившего преступление, чтобы он никак не вторгался в жизнь жертвы.