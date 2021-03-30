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Преступления и мемуары: Госдума разрабатывает законопроект, обязывающий маньяков перечислять гонорары жертвам
30 марта 2021, 18:10 • 53 • В России
Депутаты Госдумы начали разработку законопроекта, согласно которому преступники должны будут перечислять гонорары от интервью и книг своим жертвам. Об этом RT рассказал депутат Евгений Ревенко. Поводом для подобной инициативы стал общественный резонанс после интервью скопинского маньяка Виктора Мохова. Адвокаты считают инициативу трудновыполнимой. В свою очередь, одна из жертв Мохова Екатерина Мартынова полагает, что в целом идея правильная, однако, по её мнению, лучше бы было вовсе запретить маньякам рассказывать о своих преступлениях.
РИА Новости © Пресс-служба Госдумы РФ
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, по которому все гонорары от книг и интервью преступники должны будут переводить своим жертвам или их родственникам. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Маньяк и журналисты
Поводом для инициативы послужило интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым, который вышел на свободу 3 марта 2021 года.
Мохов отсидел почти 17 лет за похищение Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной. На протяжении трёх лет и семи месяцев он держал девушек в подземном бункере и периодически их насиловал. За этот срок Елена трижды беременела от Мохова, и Кате приходилось принимать роды в заточении по учебнику, который им принёс преступник.
Пленниц спасли после того, как им удалось передать полицейским записку с просьбой о помощи.
В 2017 году Екатерина издала книгу «Исповедь узницы подземелья», в которой рассказала о пережитом в юности кошмаре.
Виктору Мохову, отбывавшему наказание в Саратовской области, так же приходили предложения от журналистов дать интервью. Маньяк от встреч с представителями СМИ отказывался.
Однако, как выяснил ранее RT, незадолго до освобождения маньяк стал готовить почву для монетизации своих преступлений, — искать в соцсетях сотрудников СМИ, предлагая после выхода на волю дать интервью за вознаграждение.
По данным СМИ, по дороге домой Мохов заехал в Москву и принял участие в одном из ток-шоу. Кроме того маньяк дал интервью Ксении Собчак, в котором заявил, что он всего лишь «оступился» и ему надо снова «заняться» одной из пленниц.
Откровения Мохова вызвали скандал и широкую дискуссию о том, можно ли давать в СМИ слово насильникам и убийцам и платить им гонорары.
«Мы пока только начинаем работу над инициативой. Сейчас коллеги прорабатывают текст, изучают юридическое поле, чтобы посмотреть, как можно это реализовать. Инициатива не только моя, а принадлежит целому ряду людей. Идёт процесс изучения, формулировок. Уже есть кое-какие наработки. Но внести мы пока ничего не можем, потому что это дело не быстрое», — сообщил RT Ревенко.
Спорная инициатива
Однако юристы предполагают, что эту инициативу будет трудно реализовать на практике.
Адвокат Шота Горгадзе говорит, что более 90% гонораров в таких случаях передаются неофициально, в конверте, и контролировать это невозможно.
«Кроме того, это очень спорная инициатива и сомнительная с точки зрения морали. Например, семья потеряла ребёнка в результате действий маньяка. А потом он выходит на свободу и рассказывает, как убивал, и перечисляет родителям деньги. Любой родитель захочет заставить его замолчать и куда-нибудь засунуть ему эти деньги, — объясняет RT свою позицию Горгадзе. — Я считаю, что более действенным законом было бы запретить маньякам давать интервью о событиях преступления».
Он отметил, что определённая часть общества может счесть такой подход нарушением свободы слова. Однако адвокат полагает, что в данном случае большую роль играют права и свободы жертв преступников и именно их надо ставить в приоритет.
Адвокат Московской коллегии адвокатов полковник МВД в отставке Евгений Черноусов рассказал RT, что, по его мнению, подобные интервью с преступниками могут быть опасны для общества.
«Нельзя брать интервью у этих людей, потому что в настоящее время молодые люди подвержены тому, что таким образом можно прославиться, стать популярным. Этот пример заразительный», — считает Черноусов.
Он отмечает, что есть другие инициативы, более востребованные в данной ситуации.
«Я как человек, который проработал 30 лет в МВД СССР и России, знаю об этой проблеме не понаслышке. Эта категория людей отчасти больные. У них есть психические отклонения, которые проявляются в момент совершения преступления. Поэтому перед освобождением они должны проходить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Если эти люди могут причинить вред окружающим, то они должны быть помещены в специальное учреждение для лечения», — считает Черноусов.
«У него нет электронных браслетов, поэтому отследить их перемещения невозможно. А если он, находясь под административным надзором, повторно совершит преступление?» — задаётся вопросом адвокат.
«Невыполнимая задача»
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев рассказал RT, что в случае принятия инициативы потребуется переписывать законодательство.
«Такой законопроект не пройдёт ни одно чтение, и его не примут, потому что для этого придётся весь Гражданский кодекс переписывать», — считает адвокат.
«Если человек нарушает этот запрет, то вводить административную ответственность, — поясняет Аманлиев. — Касательно преступлений о половой неприкосновенности, то тут при приближении к жертвам необходимо сразу вводить уголовную ответственность. Также необходима дисциплина со стороны исполнительной ветви власти. Потому что можно вводить сколько угодно запретов и ограничений, но если, когда вы позвоните, вам говорят: «Как убьют, звоните», — то в таком случае все законопроекты будут бесполезны».
«Не нужны и неприятны»
В свою очередь, в беседе с RT жертва Скопинского маньяка Екатерина Мартынова рассказала, что практика перечисления гонораров жертвам есть в других странах.
«Я знаю, что вроде в Америке есть что-то подобное, если преступник зарабатывает публичной деятельностью, то они все деньги отдают жертвам. Это правильно. Раз уж вот так вот преступнику дают слово и он может высказываться и как-то зарабатывать, то отдавать жертвам деньги правильно. Но если брать меня, когда закон вступит в силу, мне деньги от маньяка не очень нужны и приятны. Хорошо, если бы просто запретили высказываться в отношении преступлений, которое люди совершили, а не зарабатывать на этом», — рассказала RT Мартынова.
Она отметила, что в её фонде «Непобеждённая» обсуждаются меры защиты жертв насилия. И самой важной из мер является контроль соцсетей человека, совершившего преступление, чтобы он никак не вторгался в жизнь жертвы.
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