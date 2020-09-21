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Преступления Горбачёва ещё аукнутся России: Нас "подарили" НАТО
21 сентября 2020, 15:55 • 239 • Политика
Подарив Германии объединённую страну, Михаил Горбачёв, по мнению экспертов, совершил настоящее преступление против своего народа. Не взяв с "партнёров" никаких гарантий нерасширения НАТО на Восток, он фактически "подарил" нас альянсу.
НАТО всё увереннее продвигается на восток, буквально подминая под себя новые территории, - Запад нашёл "ахиллесову пяту" России и нахально пользуется этим. Оказывается, виной всему - Михаил Горбачёв: в своё время он своими руками подарил НАТО такой уникальный шанс.
Так, хорватский журналист Антун Роша уверен, что в своё время Михаил Горбачёв должен был в письменном виде закрепить договорённости о нерасширении на восток западного военного блока. Но он ограничился устными. А сейчас уже поезд, как говорится, безнадёжно ушёл.
Речь о том, что при заключении договора об объединении ФРГ и ГДР письменных гарантий нерасширения НАТО у Горбачёва не оказалось.
"Все эти разговоры не были зафиксированы на бумаге, в каких-то соглашениях. И по рассказам последователей Горбачёва, все западные руководители Штатам давали заверения, что НАТО на восток расширяться не будет", - рассказал историк Александр Широкорад телеканалу Царьград.
Косвенно тот факт, что такие обещания со стороны Запада были, подтверждают слова американских чиновников, которые в начале 1990-х заявляли, мол, НАТО "ни на пядь не продвинется дальше на восток". Но юридически это нигде не закреплено.
В результате натовская техника совершенно спокойно разъезжает по странам Балтики, принимает участие в военных учениях в Латвии, в Польше, на Украине.
По мнению Широкорада, Горбачёв сделал непростительную ошибку, а может, даже и государственное преступление.
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