Преступления Горбачёва ещё аукнутся России: Нас "подарили" НАТО

НАТО всё увереннее продвигается на восток, буквально подминая под себя новые территории, - Запад нашёл "ахиллесову пяту" России и нахально пользуется этим. Оказывается, виной всему - Михаил Горбачёв: в своё время он своими руками подарил НАТО такой уникальный шанс.

Так, хорватский журналист Антун Роша уверен, что в своё время Михаил Горбачёв должен был в письменном виде закрепить договорённости о нерасширении на восток западного военного блока. Но он ограничился устными. А сейчас уже поезд, как говорится, безнадёжно ушёл.

Речь о том, что при заключении договора об объединении ФРГ и ГДР письменных гарантий нерасширения НАТО у Горбачёва не оказалось.



"Все эти разговоры не были зафиксированы на бумаге, в каких-то соглашениях. И по рассказам последователей Горбачёва, все западные руководители Штатам давали заверения, что НАТО на восток расширяться не будет", - рассказал историк Александр Широкорад телеканалу Царьград.

Косвенно тот факт, что такие обещания со стороны Запада были, подтверждают слова американских чиновников, которые в начале 1990-х заявляли, мол, НАТО "ни на пядь не продвинется дальше на восток". Но юридически это нигде не закреплено.

В результате натовская техника совершенно спокойно разъезжает по странам Балтики, принимает участие в военных учениях в Латвии, в Польше, на Украине.

По мнению Широкорада, Горбачёв сделал непростительную ошибку, а может, даже и государственное преступление.