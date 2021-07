Преступление с политическим мотивом: задержан один из предполагаемых организаторов убийства президента Гаити

Гаитянские правоохранители сообщили о задержании гражданина страны, которого считают одним из организаторов убийства президента республики Жовенеля Моиза. Как сообщил глава Нацполиции Леон Шарль, преступление имело политический мотив. По его словам, задержанный поддерживал контакты с венесуэльской охранной компанией, которая базируется в США. Ведётся поиск ещё двух предполагаемых организаторов убийства.

Правоохранительные органы Гаити задержали одного из предполагаемых организаторов операции по убийству президента республики Жовенеля Моиза. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль, назвавший имя подозреваемого.

«Когда наступление бандитов было остановлено, первым, кому они позвонили, был Эммануэль Санон, — заявил Шарль. — Кристиан Эммануэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующейся на безопасности венесуэльской компанией, которая базируется в США».

По словам главы полиции, задержанный — гражданин Гаити. Шарль выразил мнение, что у преступления был политический мотив.

Он сообщил, что правоохранители ведут поиск двух других предполагаемых организаторов убийства, которые контактировали с Саноном, их имена не разглашаются.

Расследование показало, что задержанный связывался с венесуэльской охранной компанией для вербовки граждан Колумбии, которых обвиняют в убийстве Моиза. В июне 2021-го он прибыл на Гаити на частном самолёте вместе с колумбийцами, нанятыми для обеспечения его безопасности. Позднее, по словам Шарля, «миссия изменилась».

Санон стал третьим гаитянином, задержанным по делу об убийстве главы государства. Также арестованы 18 колумбийцев, обвиняемых в причастности к нападению на резиденцию Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля.

Глава Нацполиции Гаити во время пресс-конференции

Reuters

© Ricardo Arduengo

В свою очередь, портал Haiti24 со ссылкой на представителя генеральной инспекции Нацполиции республики сообщил, что приняты временные меры в отношении сотрудников, обеспечивавших личную безопасность убитого президента. Им запретили покидать территорию Гаити, конфисковали оружие и обязали ежедневно отмечаться в полиции.

Начальника президентской охраны Пьера Османа Леандра и руководителя службы безопасности президентского дворца Димитри Эрара обязали явиться в суд для дачи показаний по делу. Охранников Моиза обвиняют в бездействии — никто из них не получил каких-либо ранений в результате нападения.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф накануне рассказал, что раненная в результате нападения супруга президента Мартин Моиз поправляется после операции.

«Первая леди в хорошем состоянии. В субботу у нас было несколько телефонных разговоров. Кроме того, я был первым, кто получил её звонок после операции», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что в ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Жовенель Моиза скончался от полученных ранений. В республике объявили двухнедельный траур. Позднее стало известно, что Моиза пытали перед убийством. 10 июля в Twitter-аккаунте Мартин Моиз появилось голосовое сообщение о том, что «наёмники убили президента», а «другие наёмники хотят погубить его мечту и его видение страны».

Как сообщала газета The Miami Herald, нападавшие утверждали, что являются представителями Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). В общей сложности в преступлении были задействованы по меньшей мере 26 граждан Колумбии и двое американцев гаитянского происхождения. Как сообщало издание The New York Times, они утверждали, что главным организатором нападения был иностранец по имени Майк.

«В ходе расследования этого преступления полицией Гаити было задержано около двух десятков подозреваемых, большая часть из которых оказалась гражданами Колумбии. Как минимум двое из нападавших имеют гражданство США. Эта информация вызывает нашу серьёзную обеспокоенность, она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы», — заявляла в ходе брифинга 9 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она выразила надежду на то, что правоохранительные органы Гаити смогут привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков, а также вероятных пособников этого преступления.

СМИ также публиковали информацию о том, что власти Гаити обратились к ООН и США с просьбой направить войска в страну. Если в ООН ещё обсуждают просьбу гаитян, то в Вашингтоне направили в страну делегацию, в состав которой вошли представители Минюста, Госдепа, Министерства внутренней безопасности.