«Преступление против планеты»: Захарова ответила на спекуляции о «вторжении» РФ на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляции о «вторжении» РФ на Украину преступлением против планеты и демократии, которое совершается под эгидой западного мейнстрима. Она также допустила, что публикации западных СМИ могут быть «дымовой завесой» для возможных провокаций со стороны Запада. В Госдуме отметили, что действия западных СМИ — это классический пример информационной войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «преступлением против планеты» и демократии спекуляции о «вторжении» РФ на Украину.

Она заметила, что даже на репортажах с открытия Олимпиады в Пекине камеры фокусировались то на президенте России Владимире Путине, то на форме Украины, и «всё это перемешивается в одном сюжете и говорится, что вот точно сейчас Россия нападёт».

«Вот это формирование. Это уже не пропаганда... Это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима», — цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель МИД отметила, что сейчас демократия подвергается колоссальному испытанию, подрываются её основы в виде свободы СМИ, достоверных фактов и критического мышления, а людям предлагается «глобальная мифологизированная страшная ложь». Захарова допустила, что спекуляции в СМИ могут быть «дымовой завесой» для возможных провокаций со стороны Запада.

Помимо этого, Мария Захарова прокомментировала ошибку агентства Bloomberg с публикацией новости о якобы начале «вторжения» России на Украину, а также материал издания Bild о якобы плане российской стороны по «присоединению» Украины. Она напомнила, что ранее Bloomberg опубликовало фейк о «российско-китайских договорённостях по вторжению на Украину». Захарова подчеркнула, что происходящее — информационно-политический марафон «натовских желаний».

«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT отметил, что муссирование темы вторжения России на Украину — это тренд, который США задали и теперь активно стараются распространить.

«То, что сейчас делают западные СМИ, — это классический пример информационной войны. Когда нет аргументов, нет достоверных фактов, нет ничего, что бы подпадало под идеи США, тогда проще всего искусственно раздуть ситуацию, прибегнуть к инсинуациям и провокациям, что они и делают. Ложь настолько бездарна, что истинная ситуация понятна всем, кто здраво смотрит на вещи», — подчеркнул депутат.

Напомним, в последние недели в странах Запада звучат заявления о якобы возможном военном «вторжении» России на Украину. Москва неоднократно подчёркивала абсурдность подобных обвинений.

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© Mordolff

Тему предполагаемой агрессии РФ в отношении Украины также активно продвигают западные СМИ. Так Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок «Russia Invades Ukraine» («Россия вторгается на Украину». — RT). Позже агентство принесло извинения и заявило, что готовит заголовки ко многим вариантам развития событий и этот был опубликован непреднамеренно.

Кроме того, немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы плане России по «присоединению» Украины и заявило, что «вторжение» произойдёт то ли в феврале, то ли в марте.

Депутат Госдумы Олег Морозов высказался, что подобные публикации западных СМИ — «часть большой пропагандистской войны», которая ведётся с Россией. Говоря о публикации Bild, Морозов пояснил, что этот вброс рассчитан на то, чтобы представить Россию потенциальным «агрессором» и доказать якобы неизбежность «войны».

«А если она не случится, представить это как результат борьбы так называемого мирового прогрессивного сообщества, которое остановило «неизбежную и неминуемую агрессию» России в отношении несчастной Украины», — сказал депутат в беседе с RT.

В свою очередь политолог Руслан Бальбек считае, что произошедшее — подготовленная акция.

«Я не верю, что редакторы изданий не осматривают материал, касающийся стратегических вопросов. Все расшаркивания, мол, ошиблись, не заметили — демонстрация пренебрежения к публике. А раз не боятся, то, значит, получили отмашку на подобный вброс», — заявил эксперт.

Вместе с тем глава МИД Великобритании Лиз Трасс по итогам телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что Россия «должна прекратить дестабилизирующую деятельность в отношении Украины», и за «вторжение» Москве пришлось бы «заплатить огромную цену».

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью греческому телеканалу EPT1 заявил, что Россия никого не боится и зеркально ответит на европейские санкции в случае их введения.

«Мы принимаем во внимание всё, что происходит, потому что слов много, никто не представил ничего конкретного. Однако это должны учитывать и жители Европы. То есть если будут санкции, Россия будет вынуждена наложить антисанкции. И кому будет нанесён больший ущерб? Это будут европейские потребители», — заметил он.

В конце января Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания и ЕС готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов в случае, если Москва «нападёт» на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на Западе истерично развивают тему якобы существующей угрозы Украине со стороны РФ, а введение США санкций против России будет эквивалентно разрыву отношений.