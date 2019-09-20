«Преступление против основ государственности»: полицейского, обвиняемого в избиении подозреваемого, оставили под арестом

RT продолжает следить за историей подмосковного предпринимателя Сергея Родионова. С декабря прошлого года он находится в СИЗО по обвинению в организации кражи автогрейдера. Родионов и его семья утверждают, что при задержании он был жестоко избит. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. На днях суд оставил под домашним арестом одного из полицейских. Не исключено, что круг обвиняемых расширится.

Клинский городской суд продлил домашний арест оперуполномоченному ОМВД по Солнечногорскому району Подмосковья Глебу Богданову. Полицейский останется под арестом до 22 ноября с правом на ежедневную прогулку.

Богданова обвиняют в превышении должностных полномочий, повлёкшем средний вред здоровью, при задержании жителя Клина Сергея Родионова и обыска в его квартире в декабре 2018 года. Родионов — предприниматель, ранее судимый за убийство милиционера, — в настоящее время находится в СИЗО и обвиняется в организации кражи в особо крупном размере. RT подробно писал об этой истории.

Родионов заявляет, что при его задержании несколько оперативников, в том числе Богданов, более трёх часов «избивали на кухне в собственной квартире, в присутствии всей семьи». Однако, по словам оперативников, присутствовавших при задержании, применение силы спровоцировал сам подозреваемый — Родионов был пьян, сопротивлялся, угрожал физическим насилием полицейским и их семьям.

«Его просто скрутили, положили лицом в пол и надели наручники — потому что вырывался, пытался выскочить из окна (пятого этажа. — RT), схватить то нож, то вилку со стола, бился головой о мебель», — говорит один из оперативников Солнечногорского ОМВД.

По его словам, перед задержанием Родионову звонили с просьбой добровольно явиться в ОМВД, дать объяснение по поводу кражи. «Но он заорал в трубку, что всех нас убьёт, и детей наших тоже», — вспоминает собеседник RT.

Богданов стал первым обвиняемым по делу об избиении Родионова. С момента возбуждения в феврале нынешнего года и до последних дней дело велось в отношении неустановленных лиц, хоть и очерченного круга — сотрудников Солнечногорского ОМВД и бойцов отряда «Гром», проводивших задержание Родионова.

Адвокат полицейского Андрей Громов считает избранную меру и её продление избыточными:

«Все те семь месяцев, что велось расследование, Богданов знал об уголовном деле. Будучи действующим сотрудником полиции, ни скрыться, ни оказать давление на потерпевшего он не мог — тот находится в СИЗО. Уничтожить или спрятать вещественные доказательства тоже. Их и нет в деле. Есть только показания потерпевшего, свидетелей и результаты экспертиз».

Громов ходатайствовал об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, но председатель суда Денис Шарапов, проводивший заседание, отказал.

Вынесенное решение практически полностью повторяло ходатайство следователя Ивана Самойленко: «Богданов обвиняется в совершении тяжкого преступления против основ государственности и конституционного строя».

Адвокат оперативника приводит в своем ходатайстве профессиональные достижения Богданова: награды, в том числе и лично от главы МВД Владимира Колокольцева, положительные характеристики. «За 20 лет службы он неоднократно исполнял обязанности начальника розыска, прослужил в нём много лет, о нём высоко отзывается руководство», — убеждал судью адвокат Громов.

Богданов женат, у него трое детей: двух с половиной, шести и десяти лет.

«Мой подзащитный не может полноценно работать, материально обеспечивать семью», — приводил доводы юрист.

Потерпевший Родионов, в свою очередь, считает, что Богданова следует отправить в СИЗО. Защита предпринимателя уже пыталась в судебном порядке добиться такой меры пресечения, но безуспешно: Мособлсуд в удовлетворении жалобы отказал.

Если вину полицейского докажут, ему грозит до десяти лет тюрьмы.