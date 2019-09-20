Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков допустил встречу Путина с генсеком ОПЕК на полях энергофорума
"Трепет и волнение Пентагона небезосновательны": Минобороны России сде...
МИД Украины: контактная группа не подписала "формулу Штайнмайера" из-за недоразу...
Критика ГЛАВНЫХ задач России от Сатановского! Голос рассудка у Соловьева!
Главная / В России

«Преступление против основ государственности»: полицейского, обвиняемого в избиении подозреваемого, оставили под арестом

20 сентября 2019, 22:39  •  23 • В России
RT продолжает следить за историей подмосковного предпринимателя Сергея Родионова. С декабря прошлого года он находится в СИЗО по обвинению в организации кражи автогрейдера. Родионов и его семья утверждают, что при задержании он был жестоко избит. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. На днях суд оставил под домашним арестом одного из полицейских. Не исключено, что круг обвиняемых расширится.
 
© Кадр: видео RT
 

Клинский городской суд продлил домашний арест оперуполномоченному ОМВД по Солнечногорскому району Подмосковья Глебу Богданову. Полицейский останется под арестом до 22 ноября с правом на ежедневную прогулку. 

Богданова обвиняют в превышении должностных полномочий, повлёкшем средний вред здоровью, при задержании жителя Клина Сергея Родионова и обыска в его квартире в декабре 2018 года. Родионов — предприниматель, ранее судимый за убийство милиционера, — в настоящее время находится в СИЗО и обвиняется в организации кражи в особо крупном размере. RT подробно писал об этой истории.

Родионов заявляет, что при его задержании несколько оперативников, в том числе Богданов, более трёх часов «избивали на кухне в собственной квартире, в присутствии всей семьи». Однако, по словам оперативников, присутствовавших при задержании, применение силы спровоцировал сам подозреваемый — Родионов был пьян, сопротивлялся, угрожал физическим насилием полицейским и их семьям.

«Его просто скрутили, положили лицом в пол и надели наручники — потому что вырывался, пытался выскочить из окна (пятого этажа. — RT), схватить то нож, то вилку со стола, бился головой о мебель», — говорит один из оперативников Солнечногорского ОМВД.

По его словам, перед задержанием Родионову звонили с просьбой добровольно явиться в ОМВД, дать объяснение по поводу кражи. «Но он заорал в трубку, что всех нас убьёт, и детей наших тоже», — вспоминает собеседник RT.

Богданов стал первым обвиняемым по делу об избиении Родионова. С момента возбуждения в феврале нынешнего года и до последних дней дело велось в отношении неустановленных лиц, хоть и очерченного круга — сотрудников Солнечногорского ОМВД и бойцов отряда «Гром», проводивших задержание Родионова.

Адвокат полицейского Андрей Громов считает избранную меру и её продление избыточными:

«Все те семь месяцев, что велось расследование, Богданов знал об уголовном деле. Будучи действующим сотрудником полиции, ни скрыться, ни оказать давление на потерпевшего он не мог — тот находится в СИЗО. Уничтожить или спрятать вещественные доказательства тоже. Их и нет в деле. Есть только показания потерпевшего, свидетелей и результаты экспертиз».

Громов ходатайствовал об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, но председатель суда Денис Шарапов, проводивший заседание, отказал.

Вынесенное решение практически полностью повторяло ходатайство следователя Ивана Самойленко: «Богданов обвиняется в совершении тяжкого преступления против основ государственности и конституционного строя».

Адвокат оперативника приводит в своем ходатайстве профессиональные достижения Богданова: награды, в том числе и лично от главы МВД Владимира Колокольцева, положительные характеристики. «За 20 лет службы он неоднократно исполнял обязанности начальника розыска, прослужил в нём много лет, о нём высоко отзывается руководство», — убеждал судью адвокат Громов.

Богданов женат, у него трое детей: двух с половиной, шести и десяти лет.

«Мой подзащитный не может полноценно работать, материально обеспечивать семью», — приводил доводы юрист.

Потерпевший Родионов, в свою очередь, считает, что Богданова следует отправить в СИЗО. Защита предпринимателя уже пыталась в судебном порядке добиться такой меры пресечения, но безуспешно: Мособлсуд в удовлетворении жалобы отказал.

Если вину полицейского докажут, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
20 сентября 2019, 17:54
«Такая из детства история»: Шойгу угостил Путина и Жээнбекова хлебом со сгущенкой
19 сентября 2019, 20:39
Работа в зоне военных действий: правительство утвердило постановление о выплатах компенсаций за гибель журналистов
19 сентября 2019, 23:54
«Они не могут вернуться»: пограничники увезли якутских оленеводов за сотни километров от дома, чтобы проверить паспорта
20 сентября 2019, 11:24
Колокольцев встретился с офицерами Вьетнама, которые учились в России
20 сентября 2019, 16:09
«Окончательных выводов пока не делали»: Россия собирает данные об атаке беспилотников в Саудовской Аравии
19 сентября 2019, 22:24
Почему Аксенов попросил уволиться всех глав местных администраций Крыма
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2019, 03:24
"Мы ставим Путина в известность": Генерал ВВС США сообщил о "новой так...
20 сентября 2019, 03:24
"Козырь Кремля": Детектив, заявивший о доказательствах по делу МН17, получи...
20 сентября 2019, 00:09
"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН...
20 сентября 2019, 13:09
"Как бы ни был хорош план, всегда есть русские": Что ждёт американцев в слу...
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 16:09
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
19 сентября 2019, 07:54
"Не успокаивайте себя иллюзиями": В Раде призвали Украину пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе
20 сентября 2019, 00:09
"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН17
14 сентября 2019, 20:39
"Способна перевернуть с ног на голову боевые действия на море": NI восхитила стремительность русского "Шквала"
15 сентября 2019, 12:54
В США 17-летнюю пловчиху лишили медали за "откровенный купальник". И за "не ту расу"
19 сентября 2019, 14:24
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт
16 сентября 2019, 08:24
Записки Колорадского Таракана. Весь мир театр, и только Украина – цирк!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.