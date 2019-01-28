«Преступление из корыстных побуждений»: в Подмосковье задержан подозреваемый в краже картины Куинджи

В посёлке Заречье Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже картины «Ай-Петри. Крым» русского художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина, находившийся под подпиской о невыезде, поскольку является фигурантом уголовного дела, связанного с наркотиками. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, полицейские изъяли украденное полотно. Расследование уголовного дела по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность» продолжается — устанавливаются возможные соучастники злоумышленника.

Сотрудники МВД России совместно с представителями ФСБ в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в хищении картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

«Им (задержанным. — RT) оказался 31-летний мужчина, который был задержан в посёлке Заречье Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими», — говорится в заявлении.

«Ай-Петри. Крым»

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По предварительным данным, мужчина совершил преступление из корыстных побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

«В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается», — заключила Ирина Волк.

Подозреваемого в декабре 2018 года задерживали за хранение наркотиков. Он находится под подпиской о невыезде, поскольку является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства»).

После задержания в пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что выставка работ Куинджи, которая проходит в Инженерном корпусе с 1 октября 2018 года по 17 февраля 2019-го, возобновит работу. Экспозиция включает более 180 картин, среди которых «Лунная ночь на Днепре», «Берёзовая роща» и «Красный закат над Днепром». Также добавим, что полотно «Ай-Петри. Крым» размером 39 х 53 см является изображением одного из наиболее живописных горных хребтов Крымского полуострова.

«Выставка будет работать в понедельник с 15:00 мск», — приводит сообщение ТАСС.

Накануне вечером двое злоумышленников сняли со стены одного из залов Третьяковской галереи картину «Ай-Петри. Крым», после чего скрылись. Прибывшие на место происшествия сотрудники опросили свидетелей и очевидцев, в результате чего установили приметы преступников.

«Судя по записям с камер видеонаблюдения, они спокойно передвигались по музею. Когда снимали картину, их действия также были спокойными, лиц не скрывали. Один из них потом прошёл мимо охраны, внимания к себе не привлёк. Он, предположительно, и вынес картину», — пояснял источник в правоохранительных органах.

Как указал директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов, «Ай-Петри. Крым» внесли в реестр украденных полотен.

«Мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу», — цитирует Кононова РИА Новости.

По его мнению, злоумышленники фактически скопировали действия героев фильма Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». Напомним, что герои киноленты, которых сыграли Евгений Евстигнеев и Юрий Никулин, организовали «преступление века» — похищение «картины Рембрандта», которое забрали «на реставрацию» в присутствии и при помощи персонала и посетителей музея.

«Я не могу, честно говоря, припомнить случая такого дерзкого воровства! Знаете, все проводят аналогию с фильмом «Старики-разбойники», такое впечатление, что именно по сценарию этого фильма грабители и готовились. Как такое может произойти?! Ещё раз повторю: не укладывается в голове!» — сказал директор департамента музеев Минкультуры.

Между тем уточнялось, что все экспонаты выставки мастера пейзажной живописи были застрахованы. При этом в Минкультуры РФ оценили страховую стоимость украденной картины в 12 млн рублей.

«Комплекс страховых услуг, связанных со страхованием экспонатов временной выставки картин «Архип Куинджи», согласно итогам редукциона, состоявшегося 7 августа 2018 года, оказывает АО СК «Стерх», — поясняли в пресс-службе страховой компании.

Отметим, что преступление произошло 27 января, в день рождения автора работы Архипа Куинджи (1842—1910 гг).