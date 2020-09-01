Престарелый комик и невзрачный чиновник. «Слуги народа» представили своих кандидатов • 88 • Украина

Вчерашний день, честно говоря, удивил больше, чем следовало. Нет, конечно, ходили слухи о желании Владимира Зеленского и его монобольшинства выставить против мэров Харькова и Одессы политических клоунов и технических кандидатов.



И даже во всеуслышание назывались фамилии – Алексей Кучер и Олег Филимонов. Однако я думала, что на столь идиотский шаг будет наложено президентское вето. Но нет, и теперь против Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова будут бороться ничем не запоминающийся туповатый губернатор Кучер и престарелый несмешной любитель майдана Филимонов.



Одесса



КВНщик Филимонов, помимо любимой многими зрителями передачи «Джентльмен-шоу», запомнился своим позитивным отношением к государственному перевороту 2014 года и отрицанием трагедии 2 мая. Не грех даже процитировать его тогдашние слова.



«Я был в это время в городе. Мы с женой следили за происходящим по каналу, который показывал все в режиме реального времени. Мне тут же стали звонить и писать знакомые со всего мира, в том числе из России, пытаясь узнать, что происходит на самом деле. Всем отвечал: это однозначно проплаченная акция. Я видел накануне футбольных фанатов, которые собирались на Черноморке. Они были с флагами Украины и совершенно миролюбиво настроены. Все они в прекрасном настроении двинулись по кварталу, вдоль улицы Жуковского, и вдруг на них налетела «черная сотня» с арматурой в руках. Тут же с крыши торгового центра стал стрелять снайпер. Я служил в армии и прекрасно понимаю: нужно время, чтобы оборудовать позицию для открытия огня. Значит, история была продумана. И не надо мне рассказывать, что в Одессе могло найтись 150 идейных жителей в черной одежде, с арматурой, которые ратуют за вхождение в состав России. Есть, конечно, придурки, но не в таком количестве!



Я ходил по Куликовому полю до того, как там произошла трагедия, видел людей, так сказать, антимайдана. Говорят, каждому платили по 500 гривен, ну почему не постоять. Одесситы со свойственным им юмором, проходя мимо, спрашивали: «А что ты тут сидишь?» Им отвечали: «А что ты ходишь тут?» В общем, шли приятные одесские разговоры, не более. Два месяца все было нормально, и вдруг их начали жечь! Послушайте, если бы это были одесситы, то когда их погнали к Куликовому полю, они уж точно не пошли бы внутрь Дома профсоюзов, а разбежались по многочисленным дворикам».



И именно этого человека Зеленский с радостью представляет одесским избирателям. Тем, кто до сих пор носит цветы на Куликово поле, борется в меру своих сил с засильем «патриотов», отмечает День Победы и разговаривает на русском языке. Как минимум, это непроходимая тупость. Как максимум – потакание националистическому электорату, для которых комик свой в доску, разве что балаклаву не носит в силу возраста.



Во время своего представления, Филимонов заявил, что «любит Одессу, а она любит его, а когда есть взаимная любовь, то всё может получиться». Категорически не уверена.



Начнем с того, что пролоббировал выдвижение Филимонова одесский бизнесмен Андан Киван, который, мягко говоря, не дружит с Трухановым и готов на все, чтобы снять его с поста, так тот мешает ему окончательно застроить непонятными, но дорогущими жилыми комплексами и ТРЦ береговую линию. То есть, не «слуги» так решили, а им заплатили. И довольно нехило, если судить по состоянию сирийско-украинского гражданина.



Добавим к этому желание Зеленского окружить себя понятными ему людьми, такими же выходцами из шоу-бизнеса и клоунами. Вполне возможно, что о лоббировании президент даже не подозревает, просто кандидатура Филимонова близка ему по духу. Однако подобные действия – ставки на несистемных кандидатов и выдвижение в политику молодых да ранних – своего доверия не оправдали. Доказательством служат постоянные залеты «слуг» и стремительно снижающаяся популярность, ибо народ все же понимает, что кухарки должны кашеварить, маляры – красить, а продавцы – продавать и никак не наоборот



Истово плюсуем в кучу искреннюю ненависть Зеленского как к Труханову, так и к Кернесу, которые вопреки всему остаются у руля и могут в пределах своего феода творить любую фигню, уменьшая рейтинг монобольшинства до абсолютного нуля.



А также не забываем о постоянных попытках Труханова наладить отношения с Банковой. На этот раз он, видимо, нашел кому занести чемоданчик, чтобы против него в Одессе выставили ярого приверженца майдана. Ведь именно у этой категории кандидатов нынешний мэр выигрывает влегкую. Впрочем, ему еще надо поднапрячься, чтобы победить Николая Скорика из ОПЗЖ (если тот согласится участвовать) и Сергея Кивалова из Морской партии.



В общем, выборы в Одессе обещают стать интересными не только для Труханова, но и для избирателей, которым вновь подсовывают клоунов как будто одного Зеленского стране мало.



Харьков



В Харькове история немного иная. Начнем с того, что Кернес даже не пытался вести диалог с Киевом по поводу продления своих полномочий, прекрасно понимая, что толковых соперников у него нет. Поэтому, представляя Кучера в виде кандидата на пост мэра, Зеленский попытался сыграть на узнаваемости его персоны. Как никак – целый губернатор, вот уже год. То, что за этот год он не запомнился харьковчанам ничем, кроме скандала с Кернесом – да и о том мало кто помнит, президент не учел. Также как не учел статистику, согласно которой, около 40% харьковчан в душе не знают кто такой Кучер. Возница, «погонщик» лошадей?



Так вот. У Зеленского для Харькова особенного выбора не было, тем более, что молодой да ранний Кучер сам рвался в бой по собственной тупости. Альтернативой был Роман Катеринчик, успешный ай-ти-шник, занимавшийся раскруткой Кернеса на прошлых выборах. Однако он неглупый человек, поэтому предпочел отказаться от столь сомнительной чести.



К слову, сейчас ТГ-каналы разгоняют слухи о негласной договоренности между Кернесом и Зеленским, согласно которой Банковая не мешает нынешнему мэру переизбраться, а тот в ответ заводит их людей в горсоветы в максимально возможном количестве.



Не буду утверждать, что такое невозможно. Но, если подумать, зачем Кернесу договариваться с Киевом, если у него и так все в шоколаде – народ его любит, выборы он выигрывает в 1 туре, своих людей спокойно расставляет на ключевые посты и т.д. Тут скорее именно власти необходимо вести диалог с мэром, понимая, что иначе Харьков действительно станет личным феодом Кернеса. Разве что для того, чтобы окончательно закрыли уголовные дела, которые до сих пор вроде как расследуются против него? Но мы прекрасно понимаем, что на этот шаг центральная власть не пойдет, дабы иметь хоть какой-то рычаг давления. Не вижу смысла в договоренностях, тем более, что Харьков, благодаря союзу Кернеса и Александра Ярославского (также ряда других местных бизнесменов) является ярким примером самообеспечения города, не нуждаясь в подачках Киева. И пока региональная власть не будет откровенно заявлять о своем желании основать королевство внутри государства, ничего Центр с ней не сможет поделать. Конечно, нельзя отвергать вариант, что Кернес просто решил дружить с «слугами», ведь худой мир лучше ссоры.



Впрочем, это неважно. Важно то, что даже видя стремительно улетающий в трубу рейтинг Зеленский все еще живет иллюзиями и верит своему окружению, которое нагло сливает остатки его популярности в канализационные стоки.



«Пытаясь спасти свой пикирующий рейтинг, Партия Слуга Народа решила пойти путём ассимиляции: объединиться с местными рейтинговыми элитами и на их горбе влезть в местные советы. Другими словами, слуги решили впихнуть невпихуемое. Я не знаю кто автор этого шедеврального слива остатков рейтинга партии президента, но он/они явно не из близких друзей-соратников 95-го квартала. Просчитано всё верно. Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!

Если нельзя провести своих кандидатов в депутаты, то возможно хоть заработать на этом! Но этот заработок будет за счёт оставшегося рейтинга Зеленского. Они это точно знают, но им видимо, уже всё похер. Сливают гаранта внаглую!

Если я неправ, то объясните мне, я никак не могу понять, почему на официальном съезде партии Слуга Народа выбрали в кандидаты на должность мэров областных центров столько технических кандидатов?! Точнее, выбрали только технических кандидатов! Это так надо или теперь так модно?», - пишет экс-мэр и экс-губернатор Харьковской области, бывший нардеп Михаил Добкин.



Думаю, к моменту окончания своего срока рейтинг Зеленского будет еще ниже чем у Порошенко. А выборы в Одессе и в Харькове с лихвой докажут этот потенциальный факт.



Вчерашний день, честно говоря, удивил больше, чем следовало. Нет, конечно, ходили слухи о желании Владимира Зеленского и его монобольшинства выставить против мэров Харькова и Одессы политических клоунов и технических кандидатов.И даже во всеуслышание назывались фамилии – Алексей Кучер и Олег Филимонов. Однако я думала, что на столь идиотский шаг будет наложено президентское вето. Но нет, и теперь против Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова будут бороться ничем не запоминающийся туповатый губернатор Кучер и престарелый несмешной любитель майдана Филимонов.КВНщик Филимонов, помимо любимой многими зрителями передачи «Джентльмен-шоу», запомнился своим позитивным отношением к государственному перевороту 2014 года и отрицанием трагедии 2 мая. Не грех даже процитировать его тогдашние слова.«Я был в это время в городе. Мы с женой следили за происходящим по каналу, который показывал все в режиме реального времени. Мне тут же стали звонить и писать знакомые со всего мира, в том числе из России, пытаясь узнать, что происходит на самом деле. Всем отвечал: это однозначно проплаченная акция. Я видел накануне футбольных фанатов, которые собирались на Черноморке. Они были с флагами Украины и совершенно миролюбиво настроены. Все они в прекрасном настроении двинулись по кварталу, вдоль улицы Жуковского, и вдруг на них налетела «черная сотня» с арматурой в руках. Тут же с крыши торгового центра стал стрелять снайпер. Я служил в армии и прекрасно понимаю: нужно время, чтобы оборудовать позицию для открытия огня. Значит, история была продумана. И не надо мне рассказывать, что в Одессе могло найтись 150 идейных жителей в черной одежде, с арматурой, которые ратуют за вхождение в состав России. Есть, конечно, придурки, но не в таком количестве!Я ходил по Куликовому полю до того, как там произошла трагедия, видел людей, так сказать, антимайдана. Говорят, каждому платили по 500 гривен, ну почему не постоять. Одесситы со свойственным им юмором, проходя мимо, спрашивали: «А что ты тут сидишь?» Им отвечали: «А что ты ходишь тут?» В общем, шли приятные одесские разговоры, не более. Два месяца все было нормально, и вдруг их начали жечь! Послушайте, если бы это были одесситы, то когда их погнали к Куликовому полю, они уж точно не пошли бы внутрь Дома профсоюзов, а разбежались по многочисленным дворикам».И именно этого человека Зеленский с радостью представляет одесским избирателям. Тем, кто до сих пор носит цветы на Куликово поле, борется в меру своих сил с засильем «патриотов», отмечает День Победы и разговаривает на русском языке. Как минимум, это непроходимая тупость. Как максимум – потакание националистическому электорату, для которых комик свой в доску, разве что балаклаву не носит в силу возраста.Во время своего представления, Филимонов заявил, что «любит Одессу, а она любит его, а когда есть взаимная любовь, то всё может получиться». Категорически не уверена.Начнем с того, что пролоббировал выдвижение Филимонова одесский бизнесмен Андан Киван, который, мягко говоря, не дружит с Трухановым и готов на все, чтобы снять его с поста, так тот мешает ему окончательно застроить непонятными, но дорогущими жилыми комплексами и ТРЦ береговую линию. То есть, не «слуги» так решили, а им заплатили. И довольно нехило, если судить по состоянию сирийско-украинского гражданина.Добавим к этому желание Зеленского окружить себя понятными ему людьми, такими же выходцами из шоу-бизнеса и клоунами. Вполне возможно, что о лоббировании президент даже не подозревает, просто кандидатура Филимонова близка ему по духу. Однако подобные действия – ставки на несистемных кандидатов и выдвижение в политику молодых да ранних – своего доверия не оправдали. Доказательством служат постоянные залеты «слуг» и стремительно снижающаяся популярность, ибо народ все же понимает, что кухарки должны кашеварить, маляры – красить, а продавцы – продавать и никак не наоборотИстово плюсуем в кучу искреннюю ненависть Зеленского как к Труханову, так и к Кернесу, которые вопреки всему остаются у руля и могут в пределах своего феода творить любую фигню, уменьшая рейтинг монобольшинства до абсолютного нуля.А также не забываем о постоянных попытках Труханова наладить отношения с Банковой. На этот раз он, видимо, нашел кому занести чемоданчик, чтобы против него в Одессе выставили ярого приверженца майдана. Ведь именно у этой категории кандидатов нынешний мэр выигрывает влегкую. Впрочем, ему еще надо поднапрячься, чтобы победить Николая Скорика из ОПЗЖ (если тот согласится участвовать) и Сергея Кивалова из Морской партии.В общем, выборы в Одессе обещают стать интересными не только для Труханова, но и для избирателей, которым вновь подсовывают клоунов как будто одного Зеленского стране мало.В Харькове история немного иная. Начнем с того, что Кернес даже не пытался вести диалог с Киевом по поводу продления своих полномочий, прекрасно понимая, что толковых соперников у него нет. Поэтому, представляя Кучера в виде кандидата на пост мэра, Зеленский попытался сыграть на узнаваемости его персоны. Как никак – целый губернатор, вот уже год. То, что за этот год он не запомнился харьковчанам ничем, кроме скандала с Кернесом – да и о том мало кто помнит, президент не учел. Также как не учел статистику, согласно которой, около 40% харьковчан в душе не знают кто такой Кучер. Возница, «погонщик» лошадей?Так вот. У Зеленского для Харькова особенного выбора не было, тем более, что молодой да ранний Кучер сам рвался в бой по собственной тупости. Альтернативой был Роман Катеринчик, успешный ай-ти-шник, занимавшийся раскруткой Кернеса на прошлых выборах. Однако он неглупый человек, поэтому предпочел отказаться от столь сомнительной чести.К слову, сейчас ТГ-каналы разгоняют слухи о негласной договоренности между Кернесом и Зеленским, согласно которой Банковая не мешает нынешнему мэру переизбраться, а тот в ответ заводит их людей в горсоветы в максимально возможном количестве.Не буду утверждать, что такое невозможно. Но, если подумать, зачем Кернесу договариваться с Киевом, если у него и так все в шоколаде – народ его любит, выборы он выигрывает в 1 туре, своих людей спокойно расставляет на ключевые посты и т.д. Тут скорее именно власти необходимо вести диалог с мэром, понимая, что иначе Харьков действительно станет личным феодом Кернеса. Разве что для того, чтобы окончательно закрыли уголовные дела, которые до сих пор вроде как расследуются против него? Но мы прекрасно понимаем, что на этот шаг центральная власть не пойдет, дабы иметь хоть какой-то рычаг давления. Не вижу смысла в договоренностях, тем более, что Харьков, благодаря союзу Кернеса и Александра Ярославского (также ряда других местных бизнесменов) является ярким примером самообеспечения города, не нуждаясь в подачках Киева. И пока региональная власть не будет откровенно заявлять о своем желании основать королевство внутри государства, ничего Центр с ней не сможет поделать. Конечно, нельзя отвергать вариант, что Кернес просто решил дружить с «слугами», ведь худой мир лучше ссоры.Впрочем, это неважно. Важно то, что даже видя стремительно улетающий в трубу рейтинг Зеленский все еще живет иллюзиями и верит своему окружению, которое нагло сливает остатки его популярности в канализационные стоки.«Пытаясь спасти свой пикирующий рейтинг, Партия Слуга Народа решила пойти путём ассимиляции: объединиться с местными рейтинговыми элитами и на их горбе влезть в местные советы. Другими словами, слуги решили впихнуть невпихуемое. Я не знаю кто автор этого шедеврального слива остатков рейтинга партии президента, но он/они явно не из близких друзей-соратников 95-го квартала. Просчитано всё верно.Если нельзя провести своих кандидатов в депутаты, то возможно хоть заработать на этом! Но этот заработок будет за счёт оставшегося рейтинга Зеленского. Они это точно знают, но им видимо, уже всё похер. Сливают гаранта внаглую!Если я неправ, то объясните мне, я никак не могу понять, почему на официальном съезде партии Слуга Народа выбрали в кандидаты на должность мэров областных центров столько технических кандидатов?! Точнее, выбрали только технических кандидатов! Это так надо или теперь так модно?», - пишет экс-мэр и экс-губернатор Харьковской области, бывший нардеп Михаил Добкин.Думаю, к моменту окончания своего срока рейтинг Зеленского будет еще ниже чем у Порошенко. А выборы в Одессе и в Харькове с лихвой докажут этот потенциальный факт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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