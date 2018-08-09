Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ошибка системы: почему инфраструктура выборов в США остаётся уязвимой для кибера...
Преданный воин полковник Буданов
США против ИРАНА (Best News)
От нобелевского лауреата Алексиевич отвернулась Украина
Главная / Украина

Пресс‐секретарь Меладзе опровергла информацию о его задержании на украинской границе

09 августа 2018, 15:39  •  44 • Украина
Анастасия Драпеко, пресс-секретарь композитора Константина Меладзе, прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о якобы задержании музыканта при пересечении украинской границы.
 
© meladze.ru
 

«Они сейчас в студии на записи, и у меня нет таких сведений. Я могу дать вам честное пионерское, что он 6 августа в Венгрию не ездил», — цитирует её телеканал «360».

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что 6 августа Меладзе задержали сотрудники погранслужбы на выезде из Закарпатской области по пути в Венгрию. 

Также сообщалось, что пограничники забрали у Меладзе загранпаспорт из-за подозрения в подделке штампов.

В конце мая стало известно, что российский эстрадный певец Иосиф Кобзон лишён всех государственных наград на Украине. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера Петра Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

44
Источник
Похожие новости
09 августа 2018, 15:39
В Крыму прокомментировали поручение Порошенко подготовить новую резолюцию по полуострову
09 августа 2018, 08:54
Почему так расплодились шумеры
08 августа 2018, 16:54
В Раде заявили о готовности к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

09 августа 2018, 15:39
Суд оставил Савченко под арестом
09 августа 2018, 02:54
Куда поворачивает Эфиопия?
09 августа 2018, 12:24
Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму для сессии ГА ООН
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 августа 2018, 13:54
Путин подписал закон о родном языке, повышении НДС и разрешении бронировать день свадьбы
07 августа 2018, 08:40
Америка требует от России публичного самоунижения и покорности
03 августа 2018, 20:09
Америка, получив пару пощечин, покидает Сирию
04 августа 2018, 17:09
Паны и шляхта – на гиперлупах и геликоптерах, селюки – на волах
04 августа 2018, 13:54
Чьи вы хлопцы будете?
06 августа 2018, 09:54
Армянский гол в свои ворота
07 августа 2018, 21:24
«За три-четыре года сделали то, на что у них уходит 20—30 лет»: как российские компании занимаются импортозамещением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.