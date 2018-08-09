Пресс‐секретарь Меладзе опровергла информацию о его задержании на украинской границе

Анастасия Драпеко, пресс-секретарь композитора Константина Меладзе, прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о якобы задержании музыканта при пересечении украинской границы.

«Они сейчас в студии на записи, и у меня нет таких сведений. Я могу дать вам честное пионерское, что он 6 августа в Венгрию не ездил», — цитирует её телеканал «360».

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что 6 августа Меладзе задержали сотрудники погранслужбы на выезде из Закарпатской области по пути в Венгрию.

Также сообщалось, что пограничники забрали у Меладзе загранпаспорт из-за подозрения в подделке штампов.

В конце мая стало известно, что российский эстрадный певец Иосиф Кобзон лишён всех государственных наград на Украине. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера Петра Порошенко.