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Пресс‐секретарь Меладзе опровергла информацию о его задержании на украинской границе
09 августа 2018, 15:39 • 44 • Украина
Анастасия Драпеко, пресс-секретарь композитора Константина Меладзе, прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о якобы задержании музыканта при пересечении украинской границы.
© meladze.ru
«Они сейчас в студии на записи, и у меня нет таких сведений. Я могу дать вам честное пионерское, что он 6 августа в Венгрию не ездил», — цитирует её телеканал «360».
Ранее украинские СМИ сообщили о том, что 6 августа Меладзе задержали сотрудники погранслужбы на выезде из Закарпатской области по пути в Венгрию.
Также сообщалось, что пограничники забрали у Меладзе загранпаспорт из-за подозрения в подделке штампов.
В конце мая стало известно, что российский эстрадный певец Иосиф Кобзон лишён всех государственных наград на Украине. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера Петра Порошенко.
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