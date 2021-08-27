PRESS: Среднее образование в Латвии теперь не для всех

Страна отброшена на 90 лет назад

«Среднее образование не для всех – об этом время от времени давно уже поговаривали разного рода «эксперты». Мол, пережиток советской власти, не каждому оно нужно и не у каждого хватает на него способностей, только казённые деньги зря тратятся. Наконец, свершилось. В этом году под шумок пандемии многие школьники после девятого класса окажутся выброшенными на улицу»,

– сообщает русскоязычное латышское интернет-издание PRESS.

В новом учебном году государство просто не выделило достаточно средств школам на содержание 10-х, 11-х и 12-х классов, многие учебные заведения будут вынуждены ограничиться девятиклассным образованием. Известно об этом стало буквально за пару недель до нового учебного года, отмечает издание.

По новым требованиям Кабинета министров Латвии, если школа не в состоянии набрать два параллельных десятых класса по 22 ученика в каждом (это минимум), то деньги школе государство не выделяет. Ввиду того, что население Латвии год от года сокращается, практически все сельские школы, а также большинство школ в небольших населённых пунктах после 9 класса отправят своих учеников на улицу.

Уйти в профшколу после 9 класса тоже теперь не у всех получится – с нового учебного года государство резко сократило количество бюджетных мест, теперь в основном всё образование в профшколах будет платным, подчёркивает PRESS.

По словам директора средней школы №46 г. Вецмилгравис Бориса Алексеевича Антонова, его школа стала девятилетней уже в прошлом учебном году, однако только половина выпускников смогла поступить в профшколу. Судьба остальных неизвестна, скорей всего, они пополнили армию безработных – найти работу, ничего не умея делать, крайне сложно.

«Раньше они росли и физически и психологически ещё три года в школе, многие подтягивались к концу учёбы. Теперь эти ещё совсем дети практически выброшены на улицу. Далеко не каждая семья может учить дальше своего ребёнка. Лучшие, конечно, пошли и поступили по конкурсу в другие школы. Но чем меньше школ, тем выше конкурс. У детей должен быть выбор, а у нас Кабмин решил всё за них. Время покажет, кто был прав, но я думаю, эта затея плохо закончится»,

– цитирует интернет-издание директора школы, который особо отметил тот факт, что правительство не посоветовалось с педагогами перед принятием такого закона.

А преподаватель Университета им. Страдиня Сергей Крук уверен – всё это доведёт среднюю школу до полного развала. Сейчас просто хотят сэкономить деньги, но потом никто не будет восстанавливать систему образования.

При этом правительство Латвии обещает подъём экономики страны за счёт развития сферы высоких технологий, напоминает автор статьи Елена Слюсарева. На деле же Латвия окажется отброшенной на 90 лет назад – тогда тоже даже не мечтали о всеобщем среднем образовании. Сегодня в правительстве решили, что умное население ни к чему, работы на всех всё равно не хватает. А значит, семьи, желающие дать своим детям нормальное образование, будут уезжать ещё активнее, а оставшиеся будут активнее люмпенизироваться. Зато такими легче будет управлять, делает вывод PRESS.