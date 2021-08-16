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Пресс-секретарю Навального вынесли приговор по "санитарному делу": "Виновна"

16 августа 2021, 15:35  •  90 • Политика
В Москве в суде выносят приговор пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш признана виновной в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированного митинга в январе 2021 года.
Как заявила ТАСС её адвокат Вероника Полякова: "Приговор, исходя из его текста, обвинительный".
Оглашение приговора происходит в Преображенском районном суде Москвы. Наказание для Ярмыш будет объявлено позднее.
Ярмыш было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создавшее угрозу наступления таких последствий) УК России.
Прокурор требовал назначить Ярмыш ограничение свободы на два года.
Ранее по аналогичному обвинению суд вынес юристу Навального Любови Соболь приговор - 1,5 года ограничения свободы. Также различные ограничения были вынесены по этому делу другим сторонникам Алексея Навального.

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