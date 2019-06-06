Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Атаковал" ФБР записками о йети: Американец признался, как заставил сп...
Против «малого НАТО»: почему Южная Корея отказывается формировать военный альянс...
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте в...
Посредственная гиперзвуковая попытка? Новое оружие американцев показало скорость...
Главная / Украина

Пресс-секретаря Порошенко допросят по делу пропавших серверов СНБО

06 июня 2019, 12:09  •  20 • Украина
Пресс-секретаря бывшего президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос из-за исчезновения серверов из администрации украинского лидера.
 
РИА Новости
 

Об этом в своём Telegram-канале написал юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича.

«На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО», — заявил он.

28 мая секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.

Впоследствии Святослав Цеголко, бывший пресс-секретарь Петра Порошенко, объяснил, что техника была арендована на средства экс-лидера, а позднее возвращена владельцу.

29 мая в Государственном бюро расследований Украины сообщили о начале досудебного расследования по факту инцидента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
05 июня 2019, 21:24
Администрация президента Украины обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства
05 июня 2019, 13:39
ACUM хочет заполучить кресла премьера и спикера парламента
05 июня 2019, 13:24
Кабмин Украины утвердил стратегию управления госдолгом на три года
05 июня 2019, 23:09
Скабеева прокомментировала инцидент с экспертом на ток-шоу «60 минут»
06 июня 2019, 12:09
Ющенко заподозрили в причастности к растрате 540 млн гривен
05 июня 2019, 16:39
На Украине предупредили об угрозе энергетических кризисов в стране
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 июня 2019, 02:24
Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому
06 июня 2019, 02:39
"Зеленского не будет, Россия будет": Генерал Решетников о пророчестве прези...
06 июня 2019, 05:54
"Надеюсь, он на меня не обидится": Лавров раскрыл содержание секретной бесе...
06 июня 2019, 05:54
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возмож...
06 июня 2019, 05:54
"Кто ему позволил?": Порошенко обрушился с критикой на Зеленского из-за воз...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2019, 01:54
Вот такая шишка: Мосийчук избил Ляшко тростью и сделал вид, что ничего не было
02 июня 2019, 10:54
Украина проиграла России ещё один бой за Донбасс - Надежда Савченко
01 июня 2019, 15:24
Кедми в четырех пунктах описал тотальную войну против России: "Надвигается катастрофа!"
31 мая 2019, 06:54
"Этот человек сумасшедший, нужно быть осторожнее": Запад передернуло из-за плана по превращению России во властелина мира
01 июня 2019, 15:24
Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
01 июня 2019, 18:39
У депутатов есть компромат на Порошенко, который заставит бежать из страны-политолог
02 июня 2019, 00:54
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.