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Пресс-секретарь Жириновского прокомментировал его заявление об Украине

27 ноября 2019, 18:24  •  133 • Украина
Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин в беседе с НСН прокомментировал его заявление об Украине.
 
© Kremlin Pool globallookpress.com
 

Он отметил, что речь идёт об экономическом, в первую очередь, «уничтожении».

«Это вообще такое метафорическое выражение. Его буквально не стоит воспринимать», — отметил Дюпин.

Ранее сообщалось, что Жириновский сравнил Киев с Берлином 1933 года, назвав его «поджигателем войны», который «сошёл с ума и заражает Америку».

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