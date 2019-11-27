Пресс-секретарь Жириновского прокомментировал его заявление об Украине

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин в беседе с НСН прокомментировал его заявление об Украине.

Он отметил, что речь идёт об экономическом, в первую очередь, «уничтожении».

«Это вообще такое метафорическое выражение. Его буквально не стоит воспринимать», — отметил Дюпин.

Ранее сообщалось, что Жириновский сравнил Киев с Берлином 1933 года, назвав его «поджигателем войны», который «сошёл с ума и заражает Америку».