Пресс-секретарь Зеленского высказалась о своей "беременности" от президента

Владимир Зеленский. Фото: Maksym Polishchuk/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Девушка отметила, что новость распространили главные "фейкотворцы" страны

Слухи о том, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель беременна и ни от кого-нибудь, а от самого Зеленского, появились несколько дней назад. Первым об этом заявил основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%" Роман Реведжук.

Также о романе между Мендель и Зеленским говорил Геннадий Балашов. Украинский "24 канал" использовал эти утверждения в своей статье.

"Если слухи подтвердятся, то нас ожидает крах слуг народа", – приводит слова Балашова издание.

Сейчас прокомментировать домыслы вокруг своего интересного положения вызвалась сама Юлия. На своей странице в соцсетях она опубликовала видеообращение, в котором назвала Балашова и Реведжука главными "фейкотворцами" страны. При этом опровергать свою беременность она не стала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 10 Июл 2020 в 10:22 PDT "Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации", – отметила она.

Само издание утверждает, что новость о беременности Юлии Мендель от Владимира Зеленского – лишь домыслы. Недавно стало известно о махинациях нынешнего президента Украины с налогами. Из-за вскрывшейся информации Зеленского решили погнать в отставку.

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