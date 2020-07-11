|
Пресс-секретарь Зеленского высказалась о своей "беременности" от президента
11 июля 2020, 19:00 • 137 • Политика
Девушка отметила, что новость распространили главные "фейкотворцы" страны
Слухи о том, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель беременна и ни от кого-нибудь, а от самого Зеленского, появились несколько дней назад. Первым об этом заявил основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%" Роман Реведжук.
Также о романе между Мендель и Зеленским говорил Геннадий Балашов. Украинский "24 канал" использовал эти утверждения в своей статье.
"Если слухи подтвердятся, то нас ожидает крах слуг народа", – приводит слова Балашова издание.
Сейчас прокомментировать домыслы вокруг своего интересного положения вызвалась сама Юлия. На своей странице в соцсетях она опубликовала видеообращение, в котором назвала Балашова и Реведжука главными "фейкотворцами" страны. При этом опровергать свою беременность она не стала.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
137
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июля 2020, 01:00
|
07 июля 2020, 16:00
|
10 июля 2020, 03:00
|
06 июля 2020, 06:00
|
08 июля 2020, 07:00
|
07 июля 2020, 16:00
|
09 июля 2020, 23:00