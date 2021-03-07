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Пресс-секретарь Зеленского устроила скандал из-за слов об олигархах
07 марта 2021, 22:05 • 5 • В мире
Зарубежный экономист потребовал извинений после скандала с пресс-секретарём Зеленского Юлией Мендель. Та язвительно ответила на его ремарку по поводу украинских олигархов.
Научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд публично вступил в перепалку с пресс-секретарём Зеленского Юлией Мендель. Та написала статью, в которой указала, что украинский президент якобы может бросить вызов любому олигарху.
Это вызвало массу вопросов у зарубежного экономиста. Аслунд попытался уточнить у Мендель, кому же Зеленский бросил вызов.
"Действительно? Он может назвать Коломойского? Бросить вызов олигархам - это вообще ничего не значит", - категорично написал он в соцсети.
По его словам, остаётся по-прежнему непонятным, почему "марионетки Коломойского до сих пор его депутаты". На это Мендель решила съязвить. Она написала, что зарубежный экономист пользуется "старыми нарративами дезинформации" и вообще обижен из-за своего увольнения.
"Русская весна" напоминает, что Аслунд ранее ушел из наблюдательного совета "Укрзализныци".
В ответ на слова Мендель экономист возмутился ещё больше.
"Какие "старые нарративы дезинформации"?! Я прочитал все заявления Владимира Зеленского. Сказал ли он когда-нибудь публично хоть одно негативное слово о Коломойском? (Все мы знаем, какой он мошенник.) Нет. Пожалуйста, предоставьте доказательства обратного или отзовите свой неприемлемый твит", - уточнил он и потребовал от Мендель извиниться перед ним.
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