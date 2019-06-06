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Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала обвинения в «банальном плагиате»
06 июня 2019, 21:54 • 98 • Украина
Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель прокомментировала заявление Святослава Цеголко, занимавшего пост пресс-секретаря Петра Порошенко, о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Брюсселе «украл абзац» из речи экс-лидера страны.
© president.gov.ua
«Президент Зеленский вычитывал все речи, и если он не соглашался с месседжами, то он их менял», — цитирует Интерфакс-Украина Мендель.
Она отметила, что если Зеленский «согласился с этим сообщением, которое вчера сказал, то это означает только позитив для Украины: при смене руководства не меняется позиция Украины».
«Мы остаёмся на европейском и евро-атлантическом курсе и, конечно, мы признаём, что Россия является агрессором», — добавила Мендель.
Ранее Цеголко заявил, что Зеленский в ходе своего выступления в Брюсселе «украл абзац» из речи Порошенко, и назвал это «банальным плагиатом».
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