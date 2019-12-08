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Пресс-секретарь Зеленского поделилась ожиданиями от саммита в Париже

08 декабря 2019, 17:39  •  149 • Украина
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что завышенные ожидания от нормандского саммита в Париже могут оставить «послевкусие разочарования».
 
©president.gov.ua
 

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как её уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — написала она в Facebook.

При этом она отметила, что «за последние три года прогресса в окончании войны почти не было».

Мендель подчеркнула, что украинская сторона находится в сложной ситуации, но летит в Париж с «очень сильной позицией».

«У нас есть сильные союзники — Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе от США и Великобритании», — добавила она.

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.

По его мнению, «красные линии» в ходе обсуждения будут соблюдены.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.

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