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Пресс-секретарь Зеленского оправдался за фото с языком: "Не понимаю"
03 сентября 2021, 10:55 • 121 • Политика
После поездки Зеленского в Вашингтон его пресс-секретарь Сергей Никифоров выложил фото в Instagram, где он высунул язык и "держит" монумент. Кадр раскритиковали в комментариях. Никифорову пришлось объясниться.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров выложил в Instagram фото, где он на фоне Белого дома. На снимке он будто держит в руке монумент Вашингтона и высовывает язык.
Снимок раскритиковали пользователи соцсетей. Многие отмечали, что это несерьёзный подход, так как Никифоров представляет в США Украину.
Кто-то из пользовательниц отметил, что ей "стыдно за свою страну".
Никифоров же сказал, что не ожидал такой реакции.
"Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить", - написал он. Никифоров отметил, что это самоирония, а снимок с языком вырван из контекста, потому как в посте было два фото.
"На одном фото я серьёзный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором - смотрите, я держу в руках "пирамидку"! Это две стороны спектра", - добавил он.
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