Пресс-секретарь Зеленского оправдался за фото с языком: "Не понимаю"

После поездки Зеленского в Вашингтон его пресс-секретарь Сергей Никифоров выложил фото в Instagram, где он высунул язык и "держит" монумент. Кадр раскритиковали в комментариях. Никифорову пришлось объясниться.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров выложил в Instagram фото, где он на фоне Белого дома. На снимке он будто держит в руке монумент Вашингтона и высовывает язык.

Снимок раскритиковали пользователи соцсетей. Многие отмечали, что это несерьёзный подход, так как Никифоров представляет в США Украину.

Кто-то из пользовательниц отметил, что ей "стыдно за свою страну".

Никифоров же сказал, что не ожидал такой реакции.

"Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить", - написал он. Никифоров отметил, что это самоирония, а снимок с языком вырван из контекста, потому как в посте было два фото.

"На одном фото я серьёзный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором - смотрите, я держу в руках "пирамидку"! Это две стороны спектра", - добавил он.