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Пресс-секретарь Зеленского объяснила, для чего оппозиция готовит импичмент президенту

05 февраля 2021, 07:05  •  216 • Украина

Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) объявила сбор подписей за импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому для того, чтобы внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, написала пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook 4 февраля

ОПЗЖ ранее в этот день провела съезд, по итогам которого решила начать сбор подписей в поддержку импичмента президенту Владимиру Зеленскому. Этому предшествовали санкции Зеленского против оппозиционных телеканалов.
По словам Мендель, «импичмент — это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества».

«Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии», — утверждает Мендель.

Напомним, решение Зеленского, названное в ОПЗЖ незаконным, горячо поддержали в основном украинские неонацисты.
Они пообещали нынешнему главе государства поддержку и даже посвятили Зеленскому фашистскую песню, в которой предложили сжечь Виктора Медведчука — главу политсовета ОПЗЖ.

Для кого-то может показаться странной такая «смычка» первого украинского президента еврейской национальности и идейных наследников холокоста, однако на самом деле в этом нет ничего удивительного.

Как отмечал политолог Ростислав Ищенко, современное украинское государство построено на неонацистской базе.

«Если из него забрать неонацистскую составляющую, оно моментально рассыпается, потому что тогда остаются только враждующие между собой мелкие олигархические группировки без какой-то идеологической базы», — констатировал Ищенко.

При этом называть позицию неонацистов «общественным мнением» Украины, как это сделала гражданка Мендель, означает серьезно грешить против истины, так как на последних выборах в украинский парламент объединение крупнейших неонацистских партий Украины под флагом партии «Свобода» смогло заручиться поддержкой лишь 2,15% голосов украинских граждан.

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