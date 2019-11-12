Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
Киевский расчёт: на Украине потребуют компенсации от ЕС при снятии санкций с Рос...
Сирийская зима: У США две задачи — отжать нефть и свергнуть Асада
Медведев проехал по Сибири на поезде
Главная / Украина

Пресс-секретарь Зеленского: иностранцы хорошо распоряжаются украинской землёй

12 ноября 2019, 20:39  •  117 • Украина
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что иностранцы лучше распоряжаются украинской землёй, чем сами украинцы.
 
©Iuliia Mendel Facebook
 

Об этом она написала в колонке для издания «Новое время», комментируя законопроект об открытии рынка земли на Украине.

«Те иностранцы, которые уже хозяйничают на украинских землях, демонстрируют лучший уход за ними, большие урожаи, создание рабочих мест. В таких сёлах эти иностранцы пользуются уважением, потому что с уважением относятся к украинским чернозёмам и украинским крестьянам», — написала она.

Вместе с тем она добавила, что страхи о скупке украинских земель иностранцами являются «мифологическими» и «вывоз земли вагонами невозможен».

Ранее Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.

В октябре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.

Подробнее по теме — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
12 ноября 2019, 20:39
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
12 ноября 2019, 20:39
Пресс-секретарь Зеленского: иностранцы хорошо распоряжаются украинской землёй
12 ноября 2019, 14:09
Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России
12 ноября 2019, 20:39
Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
12 ноября 2019, 17:39
Что думают в Молдове по поводу действий Майи Санду
12 ноября 2019, 17:24
В Раде рассказали, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2019, 07:39
В противовес союзу с Китаем: в Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское прос...
12 ноября 2019, 04:39
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
12 ноября 2019, 07:54
Россия внезапно ожила. Либеральному миропорядку грозит опасность
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трамп...
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2019, 13:54
Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии
10 ноября 2019, 10:24
"Всё враньё... Горбачёв ждал, кто победит": Последний Маршал СССР об измене экс-президента
07 ноября 2019, 07:39
На Белорусском ТВ начали мочить Россию (Telegram. Обзор)
12 ноября 2019, 07:39
В противовес союзу с Китаем: в Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское пространство
07 ноября 2019, 04:24
"Зрелище для потомков": Берега Балтийского моря усыпали "ледяные яйца"
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
10 ноября 2019, 13:24
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.