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Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель таки ждёт ребёнка, а его супруга Елена с детьми отправляется в отпуск без мужа
06 августа 2020, 16:10 • 133 • Украина
Накануне скандальный блогер Анатолий Шарий опубликовал скандальное фото Мендель с округлившимся животом. Популярный киевский телеведущий Макс Назаров отреагировал на публикацию так: «Даже рискуя никогда больше не быть аккредитованным на пресс-конференцию президента, спрошу – Юлия всё-таки ожидает бэйби?» Ситуация, признаться, пикантная, ведь у Мендель, судя по её же словам, нет ни супруга, ни даже бойфренда – на то, чтобы ими обзавестись, как уверяла сама девушка, у неё не остаётся времени.
Месяц назад о беременности Мендель от Зеленского сообщили несколько информированных персон из киевской политической и эстрадной тусовки. И всё бы ничего – сплетни есть сплетни, – но на днях разоткровенничался «медиасоветник» Зеленского Михаил Подоляк. В том числе и по поводу беременности Мендель от Зеленского и размолвки президента с супругой Еленой, из-за которой они разъехались. И из-за которой Елена предположительно попала в больницу после отравления – её едва вернули к жизни, промыв желудок, а ситуацию подали так, что якобы у женщины обнаружился коронавирус, хотя никто из тех, с кем она контактировала, не заболел. Подоляк изъяснялся полунамёками, зато много и охотно, но главное, что он подтвердил – президент «был втянут» в «ситуацию». Так что это что угодно, только не досужие сплетни. А теперь ещё это фото Шария.
Примечательно и то, как неуклюже реагируют в пресс-службе Зеленского на происходящее. Недавно на сайте появилось сообщение о предстоящем отпуске президента – мол, его он намерен провести вместе с семьёй, во что бы это ни стало, но, скорее всего, супруга с детьми всё-таки будут отдыхать отдельно от Зеленского. Сложно представить, о чём думают в пресс-службе, публикуя подобные новости. Что же до беременности Мендель, то, как справедливо подметила одна персона из окружения президента Украины, она сама даёт поводы для скандалов, а затем ещё и раздувает их. Так или иначе, Зеленский, похоже, сейчас слишком занят решением личных проблем, чтобы урегулировать военное противостояние на Донбассе или восстанавливать украинскую экономику.
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