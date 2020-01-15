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Пресс-секретарь Рамзана Кадырова — «КП»: Глава Чеченской республики временно нетрудоспособен, а все остальное — это домыслы

15 января 2020, 23:54  •  67 • В России

За два дня до исторического выступления президента Владимира Путина о конституционной реформе, после которого правительство ушло в отставку, — на сайте главы Чечни появилось распоряжение главы республики Рамзана Кадырова. Где тот «на период своей временной нетрудоспособности» возложил обязанности первого лица на председателя правительства ЧР — Муслима Хучиева.

Это сразу вызвало волну всевозможных предположений. «Комсомольская правда» дозвонилась до руководителя пресс-службы главы Чеченской Республики — Альви Каримова. Тот прокомментировал ситуацию и успокоил нас:

Фото: официальный сайт главы Чеченской Республики

— Как и предусмотрено конституцией Чеченской Республики, на период своей временной нетрудоспособности глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров временно возложил исполнение обязанностей руководителя региона на Председателя правительства Муслима Хучиева. Соответствующее распоряжение размещено 13 января на сайте главы Чеченской Республики. Ничего необычного в этом нет. В любом субъекте Российской Федерации на период ежегодного отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы передается должностному лицу в соответствии с конституцией или уставом субъекта.

Точно также и Муслим Хучиев, а до него и Абубакар Эдельгериев исполняли эти обязанности неоднократно. В частности, по Конституции Чеченской республики, такое предусмотрено в каждом случае, когда глава республики уходит в отпуск или временно нетрудоспособен. А все остальное — это домыслы, — сказал нам Альви Каримов.

Напомним, что в феврале прошлого года Муслим Хучиев уже исполнял обязанности главы региона по причине «временной нетрудоспособности» Рамзана Кадырова.

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