Пресс-секретарь президента Украины: переговоры в Париже прошли успешно

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в Париже прошли успешно. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Что бы сегодня ни писали, большинство этой информации - неправда, - сказала она. - На самом деле переговоры прошли очень успешно".

По ее словам, президент Украины сумел изложить все свои позиции, которые он озвучивал ранее. "Я думаю, что украинская позиция была представлена очень сильно", - сказала пресс-секретарь президента.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на саммите "нормандской четверки" намерен поднять четыре вопроса - о возвращении всех удерживаемых лиц в РФ и в Донбассе, прекращении огня на линии соприкосновения, передаче Киеву контроля над участком границы с РФ в зоне конфликта. И только после этого, по его словам, можно будет вести переговоры о проведении выборов в Донбассе.

Вопрос Крыма не обсуждался на переговорах лидеров стран нормандского формата в Париже, добавила Мендель.

"Пока не планируется [обсуждать вопрос Крыма]", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Крым российская сторона не считает возможным обсуждать в любом формате.