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Пресс-секретарь объяснил, зачем Зеленский вновь едет в США

08 сентября 2021, 18:20  •  392 • Политика
В офисе украинского лидера заявили, что визит в США состоится до конца сентября.
Второй раз за месяц президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты Америки. О будущей поездке сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, который ранее уже прославился странным фото из Вашингтона.
На этот раз Зеленский отправится не в столицу США, а в Нью-Йорк. Ожидается, что он примет участие в Генассамблее ООН.
Ранее, 1 сентября, у Зеленского прошла встреча с Джо Байденом. По итогам переговоров лидеров США и Украины было сообщено о двустороннем соглашении, хотя на Западе сам саммит назвали "риторическим упражнением на избитые темы".
76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

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