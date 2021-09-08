Пресс-секретарь объяснил, зачем Зеленский вновь едет в США

В офисе украинского лидера заявили, что визит в США состоится до конца сентября.

Второй раз за месяц президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты Америки. О будущей поездке сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, который ранее уже прославился странным фото из Вашингтона.

На этот раз Зеленский отправится не в столицу США, а в Нью-Йорк. Ожидается, что он примет участие в Генассамблее ООН.

Ранее, 1 сентября, у Зеленского прошла встреча с Джо Байденом. По итогам переговоров лидеров США и Украины было сообщено о двустороннем соглашении, хотя на Западе сам саммит назвали "риторическим упражнением на избитые темы".

76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.