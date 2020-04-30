Пресс-секретарь Михаила Мишустина: «Все, кто контактировал с заболевшим премьером, уйдут на самоизоляцию»

Очное общение с премьер-министром было максимально ограничено. Все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференций. Те, кто лично контактировали с премьером, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование на коронавирус. Об этом сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Напомним, вечером в четверг стало известно, что у Михаила Мишустина по результатам теста обнаружен коронавирус. Сейчас премьер находится в одной из столичных больниц под наблюдением врачей (у него высокая температура).

Утром в четверг премьер провел в режиме видеоконференции заседание правительства. Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков не ответил на вопрос, знал ли на тот момент премьер, что у него коронавирус.

- Как только пришли результаты тестов, премьер сразу проинформировал президента, - отметил Беляков.

По его словам, правительство продолжит работу в штатном режиме.

- Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано, - сообщил Беляков.

Обязанности премьера во время болезни Мишустина будет исполнять его первый заместитель Андрей Белоусов.

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