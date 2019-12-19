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Пресс-конференция Владимира Путина. Трансляция
19 декабря 2019, 17:09 • 65 • Политика
15-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.
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