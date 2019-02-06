|
Пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича
06 февраля 2019, 14:54 • 133 • Украина
Бывший лидер Украины Виктор Янукович выступает с заявлением для прессы. Как ожидается, экс-президент прокомментирует решение Оболонского районного суда Киева, который заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, а также даст оценку состоянию украинской политики. Его адвокат Александр Горошинский отметил, что, «возможно, будут и сюрпризы». RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
133
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2019, 14:24
|
05 февраля 2019, 13:09
|
30 января 2019, 17:24
|
31 января 2019, 03:09
|
04 февраля 2019, 11:09
|
01 февраля 2019, 13:09
|
01 февраля 2019, 11:39