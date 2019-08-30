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Пресс-конференция адвоката Кирилла Вышинского
30 августа 2019, 13:09 • 67 • Украина
Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, провёл пресс-конференцию в Киеве. В среду, 28 августа, Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. RT вёл прямую трансляцию.
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