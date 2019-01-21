«Преследуют внутриполитические цели»: в МИД РФ прокомментировали санкции ЕС против россиян из-за инцидента в Солсбери

Обвинения в адрес российских граждан, против которых ЕС ввёл санкции якобы из-за их причастности к инциденту в Солсбери, не выдерживают никакой критики. Так в МИД России отреагировали на новые ограничительные меры Евросоюза. В ведомстве также заявили, что оставляют за собой право на применение ответных мер, и отметили, что действия европейских чиновников совпали с обострением кризиса вокруг брексита. Ранее Совет ЕС одобрил рестрикции в отношении начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России и его заместителя, а также «двух должностных лиц ГРУ». СМИ сообщают, что под этой формулировкой скрываются Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Москва оставляет за собой право применить ответные меры в связи с введёнными Евросоюзом санкциями в отношении российских граждан, которые якобы причастны к инциденту в Солсбери. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по «делу Скрипалей» не выдерживают критики», — говорится в сообщении.

Как отметили российские дипломаты, на россиянах был апробирован недавно изобретённый Евросоюзом санкционный механизм, якобы нацеленный на противодействие применению и распространению химоружия.

«Развязанная британскими властями информационная кампания по этому делу преследует, в первую очередь, внутриполитические цели. Показательно, что новый её всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о брексите», — подчеркнули в МИД.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве указали на неправомерность введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН.

«Рассматриваем учреждение и начало практического функционирования вышеупомянутого механизма как свидетельство неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия... Тем самым в Брюсселе в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к коллективно разработанным механизмам международного сотрудничества», — отметили в МИД.

В понедельник, 21 января, совет Европейского союза в рамках образованного 15 октября 2018 года режима по химическому оружию ввёл санкции в отношении девяти человек и одной организации.

Ограничения затронули «двух должностных лиц ГРУ», а также Игоря Костюкова, начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России, и Владимира Алексеева, его заместителя. Указанные лица якобы несут ответственность за «хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года».

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в ЕС, за формулировкой «два должностных лица» скрываются Александр Петров и Руслан Боширов, которых Соединённое Королевство подозревает в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии.

Также под отдельные рестрикции попали сирийский Научно-исследовательский центр (SSRC) и пять сирийских чиновников — их считают ответственными за разработку и производство химического оружия.

По мнению главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, решение, согласованное послами 28 стран сообщества, руководствуется «прочной правовой основой»

Как добавил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, санкции отражают желание Лондона предпринять жёсткие шаги против российской военной разведки за «безрассудные и безответственные действия».

Наряду с этим ЕС расширил санкционный список в отношении Сирии. После того, как в него добавили «11 известных бизнесменов и пять организаций», среди которых, в частности, Научно-исследовательский центр (SSRC), он насчитывает 270 лиц и 72 организации.

«Эти бизнесмены и компании участвуют в развитии элитной недвижимости и других поддерживаемых режимом проектах и таким образом поддерживают сирийский режим или получают выгоду от него», — говорится в сообщении.

«Реакция Кремля — негативная»

Как отметили в Кремле до появления нового «чёрного списка» ЕС, российская сторона негативно относится к таким шагам, учитывая отсутствие «более субстантивных, более конкретных доказательств» причастности Петрова и Боширова к делу Скрипалей.

«Она (реакция Кремля. — RT) негативная. Потом вы сами правильно сказали, что они подозреваются. Они подозреваются безосновательно: никаких доказательств до сих пор не прозвучало. Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан... Одновременно вы знаете, что есть очень много фотографий граждан РФ в Великобритании, и они не являются прямым доказательством», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также отметил необоснованность и надуманность рестрикций в отношении сотрудников военной разведки. Кроме того, он добавил, что Лондон до сих не представил «ни единого разумного и правдивого доказательства» причастности России.

«Действия Совета ЕС в вопросе новых санкций напоминают некое показательное выступление. Они запрещают въезд в страны Евросоюза сотрудникам ГРУ. Ну так они военные, секретоносители и в любом случае туда не поедут. Так что эта мера никакого отношения к ним не имеет. То же касается и активов — люди, находящиеся на госслужбе, не имеют права на иностранные активы. Соответственно, ЕС просто хочет показать, что по прежнему строг к России и якобы делает правое дело. Хотя по сути идёт в фарватере политики США и Великобритании», — заметил сенатор в беседе с RT.

Напомним, что 27 августа 2018 года Соединённые Штаты в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года ввели антироссийские санкции за то, что Москва якобы «использовала химическое и биологическое оружие в нарушение международного права, касающегося химических вооружений, против своих собственных граждан».

При этом вторую волну ограничительных мер Вашингтон обещал задействовать в ноябре, но подготовка к этому шагу до сих пор продолжается. Вместе с тем 19 декабря Минфин США в очередной расширил на 22 позиции антироссийский санкционный список «за продолжающееся игнорирование международных норм». Новыми фигурантами данного реестра стали Александр Петров и Руслан Боширов.

Полиция у дома Сергея Скрипаля в Солсбери

Reuters

© Peter Nicholls

«Бюрократические акции ЕС»

Как подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, дело Скрипалей является «одним из самых сомнительных» из-за отсутствия внятных доказательств, но отказаться от этой темы на Западе не могут.

«Общая евроатлантическая солидарность продолжает работать в диалоге между США и ЕС, несмотря на определённые сложности, которые есть во взаимоотношениях Трампа и руководителей целого ряда европейских государств. Санкционная политика в отношении России реализуется в рамках этого общего курса. Понятно, что в то время, как в Европе раздаются трезвые голоса в пользу снятия или ослабления санкций, архитекторы этих санкций будут нуждаться в том, чтобы постоянно подпитывать информационную кампанию, нацеленную на сих сохранение», — указал парламентарий в беседе с RT.

Этот исключительно демонстрационный момент никак не повлияет на российско-европейские отношения, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. По его словам, подобные «бюрократические акции» происходят не впервые.

«Конечно, люди, которые хотят видеть в происходящем какой-то большой успех, так и будут позиционировать ситуацию. Британия скажет, что её в очередной раз поддержали на мировой арене. Но не стоит это каким-то образом преувеличивать, придавать большое значение», — заявил эксперт RT.