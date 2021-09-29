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Преследуют корыстные цели: почему Россию подвергли "вакцинным" ограничениям на сессии ПАСЕ

29 сентября 2021, 10:15  •  177 • Политика
Фото: Council of Europe Parliamentary / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Коллективный Запад продолжает вести антироссийскую политику
Введение ограничений на перемещение наших делегатов во время сессии ПАСЕ наделало много шума. В МИД РФ уверены, что европейцы специально пошли на такой недружественный шаг, чтобы продвинуть свои интересы.
Российским делегатам строго запретили появляться на улицах Страсбурга: дипломатам было разрешено только сидеть в гостинице и присутствовать на заседаниях. Такой странный выпад французские власти объяснили тем, что в стране не признана вакцина "Спутник V", а значит россиян нельзя считать COVID-безопасными.
Разумеется, Москва отреагировала на явно недружественный шаг и решила участвовать в мероприятии в дистанционном формате. В главном российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что на это и был расчет. Таким образом наша страна оказалась в менее выгодных условиях, чем все остальные государства. Отстаивать свои права в режиме видеоконференции существенно сложнее, чем очно присутствуя на обсуждениях.
В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются откровенной дискриминацией и напомнили, что другие страны Евросоюза подобных шагов в отношении России не делали, пишет РИА ФАН.
Более того, в министерстве считают, что таким образом европейцы пытаются создать конкурентные преимущества для продвижения западных препаратов для вакцинации и фармкомпаний. Своим мнением представители МИД поделились в беседе с корреспондентом РИА "Новости".
Отметим, что история с нашей делегацией в ПАСЕ привела в восторг некоторых особо агрессивных незалежных. Так, одиозный парламентарий Алексей Гончаренко открыто поиздевался над ситуацией.

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