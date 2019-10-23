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«Преследовать и уничтожать БПЛА противника»: на что способны новейшие российские комплексы борьбы с беспилотниками

23 октября 2019, 23:39  •  69 • В России
Российские специалисты работают над созданием беспилотного истребительного комплекса и лазерной установки для противодействия вражеским БПЛА. Проекты представлены Военной академией РВСН имени Петра Великого на выставке «Интерполитех-2019». Новейший отечественный истребитель будет прикрывать войска от малогабаритных кустарных дронов, которые часто используют боевики. Предназначение лазерного излучателя более широкое — он может использоваться в спецоперациях и подавлять наземное оптическое оборудование. Эксперты назвали разработки Академии РВСН недорогим и эффективным оружием, которое будет востребовано в разных видах и родах вооружённых сил.
 
Беспилотный аппарат ВКС РИА Новости © Министерство обороны РФ
 

Военная академия РВСН имени Петра Великого (Балашиха) представила на выставке «Интерполитех-2019» проект комплекса активного противодействия вражеским БПЛА. Речь идёт о беспилотном истребителе, задача которого — охота на малоразмерные вражеские дроны вблизи стратегически важных объектов.

Комплекс противодействует аппаратам противника посредством огневого поражения. Пусковые контейнеры неуправляемых реактивных снарядов малого калибра располагаются под крыльями истребителя. Система управления БПЛА производит пуск боеприпасов в автоматическом режиме, ориентируясь на данные лазерного дальномера.

Борьба с «самоделками»

Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Сверху аппарат обтянут тонкой плёночной кремниевой солнечной батареей. На борту истребителя установлены электродвигатель с винтовым толкающим движителем, блок сбрасываемых пороховых ускорителей, аккумуляторная батарея, системы управления и спутниковой навигации, стабилизированная камера наблюдения.

Как пояснил в беседе с RT старший помощник начальника отдела Военной академии РВСН Дмитрий Данилочев, борьба с современными серийными БПЛА не представляет особой сложности. По его мнению, более серьёзную угрозу несут «кустарные самоделки», которые последние годы активно используют боевики, в том числе при атаках на российскую авиабазу Хмеймим.

«Если говорить о серийных БПЛА, то их каналы передачи информации, частоты, геопозиционирование, тактико-технические характеристики хорошо известны. Когда такой беспилотник идентифицируется, он может быть ликвидирован штатными средствами, например комплексами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT). Однако с «самоделками» бороться сложнее. И эту задачу должен упростить наш комплекс активного противодействия», — заявил Данилочев на полях «Интерполитеха-2019».

Беспилотный истребитель РВСН предназначен для патрулирования воздушного пространства, во время которого он осуществляет полёт по заданному маршруту. Однако оператор комплекса может изменять курс аппарата. Время пребывания истребителя в воздухе ограничено зарядом батареи. Однако, как утверждает разработчик, это весьма продолжительный срок, который позволяет «многократно обнаруживать, преследовать и уничтожать БПЛА противника».

«Корпус беспилотного летательного аппарата, выполненный в форме летающего крыла... позволяет компенсировать массу аппарата и полезной нагрузки, увеличивая время работы», — говорится в патентной документации (патент РФ №2669881) на истребитель.

Обнаружение вражеских аппаратов осуществляется камерой наблюдения, затем БПЛА берётся на автосопровождение. Оператор производит распознавание объекта и принимает решение на открытие огня. Лазерный дальномер определяет расстояние до цели и через аппаратуру управления «взводит систему применения неуправляемых реактивных снарядов».

  • Беспилотники, участвовавшие в атаке на российские военные объекты в Сирии
  • © Министерство обороны РФ

Для быстрого сокращения дистанции с вражеским беспилотником могут использоваться пороховые ускорители. Для поражения одной цели запускаются два снаряда. При этом комплекс способен маневрировать, уклоняясь от ответного поражения вражескими боеприпасами.

«Подавить все диапазоны»

Ещё одной разработкой Военной академии РВСН, которая может применяться для борьбы с БПЛА, является портативный полупроводниковый лазерный излучатель. Образец данного вооружения представлен на «Интерполитехе-2019». Он предназначен для вывода из строя оптико-электронных систем противника, в том числе комплексов наблюдения и наведения. 

Устройство отличается от предшественников полупроводниковым материалом — кристаллическим кремнием, из которого выполнена поверхность приёмника оптического излучения. Также в лазерной установке реализована технология, позволяющая перестраивать оптический диапазон и изменять тем самым длину волны.

Адъюнкт (аспирант) Военной академии РВСН Дмитрий Конради заявил в разговоре с RT, что изделие способно противодействовать гиперспектральным комплексам, а также системам, которые функционируют в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

«Лазерный излучатель способен подавить все диапазоны сразу. Его можно носить с собой, и он не требует источников внешнего питания. Вместо них применяются пиротехнические лампы. При их сгорании образуется вспышка, которая преобразуется в электроэнергию. Далее она передаётся на блок управления лазером», — сказал Конради.

Как пояснил специалист, детище Академии генерирует лазерное излучение, по длительности равное импульсу вспышки пиротехнической лампы. Устройство можно изготовить в форме пистолета или любого другого удобного для переноски вооружения. 

«По сути, наше изделие — это лазерное оружие. Например, его могут использовать военнослужащие при проведении спецопераций. Кроме того, я уверен, что излучатель найдёт применение в гражданских нуждах. В частности, с его помощью можно проводить спектральный анализ пород, то есть надо говорить о его востребованности в геолого-разведывательной сфере», — отметил Конради.

По его словам, лазерный комплекс превосходит по мощности существующие аналоги за счёт применения монокристаллического кремния. Ещё одно преимущество изделия — возможность эксплуатации почти в любую погоду, за исключением сильного снегопада и ливня. 

  • Российские спецназовцы на учениях
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Дальность работы составляет 100 м. Конради не скрывает, что такой показатель является «небольшим». В то же время он подчеркнул, что этот недостаток может быть исправлен путём «масштабирования» — создания более габаритных излучателей.

Недорого и эффективно

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев констатировал, что борьба с беспилотниками, особенно кустарного производства, превратилась в серьёзную проблему для всех ведущих армий мира. «Самоделки» террористов сложно зафиксировать радиолокационными средствами, которыми оснащаются части ПВО.

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«Нужны новые, возможно, нестандартные решения. Учитывая динамику развития современных оптико-электронных устройств, их вполне реально использовать для обнаружения дронов. Научно-техническая мысль движется в сторону появления беспилотников, оснащённых комплексами РЭБ и огневыми средствами поражения. Бурно развиваются лазерные технологии. Это недорогие и достаточно эффективные способы борьбы с беспилотниками», — подчеркнул Корнев.

В комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский предположил, что беспилотный истребитель будет востребован для войск, действующих в прифронтовой зоне. Выбор разработчиков в пользу малогабаритного реактивного вооружения, по мнению эксперта, абсолютно оправдан.

«На мой взгляд, БПЛА, представленный Академией РВСН, мало приспособлен для прикрытия объектов в глубине территории РФ. Скорее, он рассчитан на прикрытие объектов и подразделений, расположенных вблизи района, где ведутся или могут начаться боевые действия», — подытожил Мураховский.

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