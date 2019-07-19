«Преследование инакомыслящих журналистов»: суд в Киеве оставил Вышинского под арестом до 19 сентября

Подольский суд Киева продлил арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 19 сентября. Следующее заседание по выбору ему меры пресечения состоится за три дня до этого. Защита Вышинского заявила о намерении подать апелляционную жалобу на решение судей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором продление ареста журналисту. По мнению экспертов, отказ освободить Вышинского под личное поручительство говорит о продолжении преследования независимых СМИ на Украине.

Подольский суд Киева продлил арест главы РИА Новости Кирилла Вышинского до 19 сентября. Следующее заседание по выбору меры пресечения состоится 16 сентября.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство обвинения. Согласно позиции прокуратуры, так как у журналиста есть российское гражданство, он якобы может покинуть Украину. Также обвинение утверждает, что в случае освобождения Вышинского из-под стражи, он сможет оказывать давление на свидетелей.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский в разговоре с Ruptly заявил, что защита в течение ближайших 7 дней подаст апелляционную жалобу на это решение.

«С нашей стороны будет подана апелляционная жалоба, и, соответственно, будем смотреть, как к этому (решению Подольского районного суда Киева. — RT) отнесётся апелляционный суд», — сказал он.

Также адвокат выразил надежду, что на следующем заседании будут опрошены все свидетели, проходящие по делу, а потому опасения прокуратуры, что Вышинский сможет повлиять на них, будут сняты. Это может способствовать освобождению журналиста из-под ареста, считает Доманский.

«Если апелляционный суд не изменит меру пресечения, можем говорить об её изменении уже 16 сентября», — добавил юрист.

Сам Вышинский во время заседания подчеркнул, что не собирается сбегать и выступает против инициатив по обмену его на украинцев, находящихся в местах заключения в России.

«Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять», — сказал он журналистам.

Отметим, что суд должен был ещё 15 июля выбрать меру пресечения для Вышинского, однако заседание перенесли на 19 число. Согласно официальной причине, один из судей, который должен был присутствовать на рассмотрении, находился в комнате совещаний по другому делу.

«Украина так и не вошла «в цивилизованное европейское пространство»

Напомним, Вышинский был задержан СБУ в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия, за что ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Вышинский отрицает свою вину и говорит, что его задержание имеет политические мотивы, обвинения в его адрес абсурдны, а факты «подобраны манипулятивно».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором отказ освобождать Вышинского под личное поручительство.

«Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», — написала Захарова в Facebook.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков напомнил, что обвинение так и не представило доказательств вины Вышинского.

«Это совершенно неправовое решение, основанное вовсе не на нарушении закона Кириллом Вышинским. Нет никаких доказательств того, в чём его обвиняют. Это исключительно политическое решение. Этим и объясняется продление ареста до 19 сентября. Хотя, по большому счёту, его не просто должны были отпустить, — сам его арест незаконен», — сказал он RT.

При этом представители западных СМИ не возмущаются преследованием Вышинского, указал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

«Кирилл Вышинский — это наглядный пример, что все «отцы» свободной западной журналистики нам нагло врали про корпоративную солидарность. Где их возмущение по поводу незаконного задержания и заключения под стражу главреда РИА Новости Украина?» — подчеркнул он в разговоре с RT.

Тот факт, что дело против Вышинского продолжается, говорит о политике преследования независимых СМИ на Украине, которая продолжается несмотря на приход к власти нового президента Владимира Зеленского, убеждён юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин.

«Продление ареста Вышинскому, как и само дело, — это преследование инакомыслящих журналистов на территории Украины. К сожалению, с приходом к власти нового президента Зеленского это не прекратилось и сегодня решение суда это подтвердило, не изменена даже мера пресечения. Подобные решения дают понять, что Украина так и не вошла «в цивилизованное европейское пространство», — подчеркнул он в беседе с RT.

Освободить Вышинского из-под стражи призвали также и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Ужасно, что сегодня на Украине был продлён арест журналиста Кирилла Вышинского ещё на два месяца. Я повторяю свой призыв о его освобождении к руководству страны», — приводит Twitter организации слова представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира.

Terrible that journalist's Kirill #Vyshinsky’s pre-trial detention was extended again today in #Ukraine for two more months. I reiterate my call to the authorities for his release. I will spare no effort for this. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 19 июля 2019 г.

Предложение Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

«Относительно господина Вышинского. Если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Напомним, если Вышинский находится под следствием на Украине по обвинению в госизмене, то вина Сенцова в организации терактов в Крыму была доказана, за что он был приговорён к 20 годам тюрьмы в России.

Зеленский выразил точку зрения, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать «первым шагом доброй воли».

Предлагая для обмена Сенцова, Киев пытается выставить его пострадавшим от «российской агрессии», убеждён политолог, экономист Александр Дудчак. Он напомнил, что следствие нашло доказательства террористической деятельности украинца, за что он и был осуждён.

«Им время от времени нужны жертвы, которых «поднимают на щит», а потом не знают, что с ними делать. Так было и с (украинской лётчицей Надеждой. — RT) Савченко. Нужна была не столько Савченко, сколько повод предъявлять претензии России. То же случилось и с моряками, которых пустили в надежде на то, что кто-то из них погибнет. То есть, был явный расчёт на то, что не все они вернуться живыми», — сказал он RT.

Тот же факт, что Вышинского бездоказательно обвиняют за его профессиональную деятельность, говорит о деградации украинской судебной системы, спровоцированной в том числе генпрокурором страны Юрием Луценко, подчеркнул Дудчак.

«За эти пять лет украинская власть превратила судебную систему в «инвалида», которого «лечить» будет очень сложно… «Спасибо» этой власти и лично Луценко, что они довели судебную систему до уровня бандитской группировки, занимающей государственные посты», — добавил эксперт.

«Могло бы быть прекрасным первым шагом»

Ранее в Кремле заявили, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

«Возвращение Вышинского — это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия неоднократно поднимала вопрос об освобождении Вышинского, так как его преследование вызвано политическими мотивами, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Российская сторона в контактах с зарубежными партнёрами, в том числе и украинскими, неизменно ставит вопрос об освобождении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Для нас совершенно очевидно, что он задержан исключительно за профессиональную деятельность, а его «дело» носит исключительно политический характер», — отметил дипломат.