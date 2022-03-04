Пресекать жёстко: Совет Федерации утвердил наказание за фейки об армии России

Совет Федерации утвердил наказание за фейки и прочую недостоверную информацию об армии России, а также за призывы к участию в несанкционированных митингах. Сенаторы согласились, что подобное надо пресекать жёстко.

В законе сказано, что публикация постов и статей, дискредитирующих Вооружённые силы России, и высказываний против использования страной своих военнослужащих может обернуться штрафом в 100-300 тысяч рублей. Возможны и другие варианты наказания: принудительные работы (на 1-3 года), арест (на 4-6 месяцев), лишение свободы (до трёх лет).

Если произойдёт смерть человека по неосторожности, причинение кому-либо вреда здоровью или массовые нарушения общественного порядка из-за публикации фейков или призывов к участию в протестных акциях, наказание составит от 300 тысяч до 1 млн рублей штрафа. Возможно лишение свободы на срок до пяти лет.

Такие меры одобрили 154 члена Совета Федерации. Эти наказания будут применимы к людям, которые за такие же правонарушения уже привлекались к административной ответственности.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что закон позволит защитить интересы России и её граждан. Он уверен: необходимо пресекать жёстко распространение фейков о действиях русской армии.

Законопроект 4 марта уже ляжет на стол президента России Владимира Путина для утверждения.