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Пресекать жёстко: Совет Федерации утвердил наказание за фейки об армии России
04 марта 2022, 20:25 • 92 • Политика
Совет Федерации утвердил наказание за фейки и прочую недостоверную информацию об армии России, а также за призывы к участию в несанкционированных митингах. Сенаторы согласились, что подобное надо пресекать жёстко.
В законе сказано, что публикация постов и статей, дискредитирующих Вооружённые силы России, и высказываний против использования страной своих военнослужащих может обернуться штрафом в 100-300 тысяч рублей. Возможны и другие варианты наказания: принудительные работы (на 1-3 года), арест (на 4-6 месяцев), лишение свободы (до трёх лет).
Если произойдёт смерть человека по неосторожности, причинение кому-либо вреда здоровью или массовые нарушения общественного порядка из-за публикации фейков или призывов к участию в протестных акциях, наказание составит от 300 тысяч до 1 млн рублей штрафа. Возможно лишение свободы на срок до пяти лет.
Такие меры одобрили 154 члена Совета Федерации. Эти наказания будут применимы к людям, которые за такие же правонарушения уже привлекались к административной ответственности.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что закон позволит защитить интересы России и её граждан. Он уверен: необходимо пресекать жёстко распространение фейков о действиях русской армии.
Законопроект 4 марта уже ляжет на стол президента России Владимира Путина для утверждения.
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