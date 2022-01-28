«Пресечено дальнейшее оказание небезопасных услуг»: СК задержал главврача после гибели пациентов в медцентре Петербурга

Главный врач ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» в Санкт-Петербурге, где после обследования желудка умерли три пациента, задержан. По данным СК, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Следователи также установили, что в центре долгое время использовался контрафактный препарат, не отвечавший требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Проводятся следственные действия по установлению производителя суррогатной продукции.

Контрафактный химический препарат применялся в диагностическом центре Выборгского района Санкт-Петербурга, где после обследования умерли трое пациентов. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Как установили следователи, в ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» на протяжении долгого времени вместо сертифицированного препарата использовался контрафактный, который не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

«Проводятся активные следственные действия по установлению производителя контрафактной продукции», — указали в СК.

В результате вред здоровью различной степени тяжести был причинён более чем 20 пациентам. Уточняется, что в январе в больницу госпитализировали шестерых, трое из них скончались, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи.

Число пострадавших может возрасти. На сайте медучреждения объявили о поиске пациентов, проходивших обследование желудка с использованием бария сульфата. При этом в медорганизации приостановили приём на эту процедуру до установления причин произошедшего и обеспечения гарантий безопасности исследования.

«Просим всех пациентов, проходивших гастрографию (исследование желудка) с использованием бария сульфата и испытывающих недомогание после исследования, незамедлительно связаться с нами. В случае необходимости мы полностью готовы оказать всю необходимую поддержку и организовать оказание медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» осуществляет взаимодействие с территориальным органом Росздравнадзора. В пресс-службе надзорного органа указали, что были организованы проверочные мероприятия по факту гибели пациентов.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по фактам гибели пациентов после медицинского исследования желудка в диагностическом центре Выборгского района Санкт-Петербурга. Обращение препарата, используемого при проведении процедуры, приостановлено», — уточняли в ведомстве.

По данным СМИ, причиной ЧП также могло стать то, что медики использовали некачественный барий промышленного производства или то, что вещество плохо разбавили перед проведением процедуры.

26 января управление Следственного комитета СК по Санкт-Петербургу сообщило о двух погибших и двух госпитализированных в диагностическом центре в Выборгском районе. Указывалось, что пациенты, которым 23 и 25 января проводили гастрографию, были экстренно доставлены в другую больницу, где скончались. Следователи изъяли медицинскую документацию и различные предметы.

Ход и результаты расследования уголовного дела были поставлены на контроль в городской прокуратуре, передавала пресс-служба надзорного органа.

Как указывало агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, пострадали люди, которым с 17 по 26 января в ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» провели ряд медицинских манипуляций, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

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Главный врач диагностического центра Евгений Попов, комментируя гибель пациентов, подчёркивал, что случившееся — трагедия, которая потрясла коллектив медучреждения, передаёт интернет-издание «Петербургский дневник».

«Данное исследование выполняется с момента работы нашего центра, никогда осложнений не было. В настоящий момент исследование остановлено, следствие разбирается. Использованный препарат отправлен на экспертизу. Действия врачей проверяются», — говорил он.

Между тем ночью 28 января Евгения Попова задержали как подозреваемого в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных статьями о «причинении смерти по неосторожности» и «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Как отметили в СК, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

«Таким образом, следствием в кратчайшие сроки установлены причины гибели людей, пресечено дальнейшее оказание небезопасных медицинских услуг, влекущих смерть пациентов. Расследование уголовного дела продолжается», — заключили в ведомстве.