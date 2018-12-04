Пресечь провокации Киева можно превращением Украины в бесполетную зону - Соловьев

Соловьев заявил о способности России сделать Украину бесполетной зоной и отвечать на обстрелы Донбасса с территории РФ.

Россия при желании способна сделать всю территорию Украины бесполетной зоной. Зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму уже контролируют большую часть украинского воздушного пространства, считает российский телеведущий Владимир Соловьев.

В эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» военный эксперт Игорь Коротченко заметил, что риск новых провокаций со стороны Украины сейчас вполне реален. При этом наиболее опасным местом для провокаций является небо. Эксперт предположил, что Киев может попытаться атаковать Крымский мост при помощи беспилотников.

В ответ Соловьев напомнил, что не так давно в Крым прибыл уже четвертый по счёту дивизион российских ЗРК С-400. Радиус поражения этих систем составляет от 400 до 600 километров. По мнению телеведущего это означает, что Россия де-факто уже контролирует большую часть украинского воздушного пространство, а при желании может сделать всё небо над Украиной одной сплошной бесполетной зоной.

«При желании РФ может сделать бесполетной зоной всю Украину», - отметил Соловьев в телеэфире.

Также он призвал отвечать на обстрелы Донбасса со стороны Вооружённых сил Украины также, как Россия это делает в Сирии. То есть сразу поднимать авиацию и наносить авиаудар в ту точку, откуда был совершен обстрел.