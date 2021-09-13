Прерванное из-за пандемии: Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с рядом стран

Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, прерванное из-за пандемии коронавируса. Также с 21 сентября будут возобновлены полёты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. В России за прошедшие сутки было выявлено 18 178 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805) и Московской области (758).

Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, прерванное из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также с 21 сентября будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, уточнили в кабмине.

В России за прошедшие сутки было выявлено 18 178 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805) и Московской области (758). За это время выздоровели 12 469 человек, скончались 719 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 158 248. Всего в России выздоровели 6 402 126 пациентов, 193 468 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 184 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,1 млн человек.

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки были госпитализированы 479 человек. На ИВЛ находятся 235 пациентов.

Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 5 млн человек.

«У нас на сегодняшний день 5 млн москвичей прошли вакцинацию первым компонентом, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы. Но относительно структуры вакцинированных есть определенные опасения — из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало», — рассказала она в интервью ТАСС.

Ракова уточнила, что в Москве в структуре заболеваемости COVID-19 доля людей пожилого возраста очень высока по сравнению с другими крупными городами мира. По её словам, от общего потока госпитализаций минимум 50%, а в среднем 70%, составляют пожилые люди.

«И, к сожалению, три четвертых смертности от COVID-19 составляет именно эта категория людей. И так важно, чтобы они не только вовремя прививались, но и ревакцинировались», — подчеркнула Ракова.

Она также уточнила, что в Москве вакцинированы более 80% всех медицинских и педагогических работников, и более 86% сотрудников социальной сферы.

Кроме того, она подчеркнула, что столичные власти не планируют полностью переводить учебные заведения города на дистанционное обучение.

«В некоторых ситуациях перед нами стоял выбор не между очное или дистанционное (обучение. — RT), а либо взрывной рост заболеваемости и, как следствие, смертности, либо дистанционное образование. Как только эпидемиологическая ситуация позволила, мы сразу приступили к очному режиму обучения», — пояснила она.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вместе с тем Ракова напомнила, что коронавирус «никуда не ушёл». По её словам, более 1% классов в школах Москвы ушли на карантин с начала нового учебного года из-за COVID-19.

«Дети уходят на карантин, как только в классе появляется заболевший. И сейчас у них есть возможность не прекращать обучение, находясь на карантине», — отметила она.

Вместе с тем глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2022 году ЕГЭ пройдёт в обычном формате, если не будет очередных волн коронавируса.

Президент России Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле отметил, что в его окружении многие болеют COVID-19, и не исключил, что ему вскоре придётся уйти на карантин.

«Врачи изучают... даже в моём окружении проблемы возникают с этим COVID-19. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — сказал российский лидер.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что о корректировке графика главы государства сейчас речь не идёт, а также рассказал, что президент продолжает работать в активном режиме.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство оценивает количество туристов, заражённых коронавирусом на российских курортах, как достаточно большое.

Она также рассказала, что Роспотребнадзор пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах.

«Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть — это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалёк», — подчеркнула она.