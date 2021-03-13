Прервали на полуслове: три вопроса о задержании экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

В Москве задержали около 200 человек на форуме муниципальных депутатов. Среди них бывший глава Екатеринбурга, основатель фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман и ещё несколько известных политических деятелей. Где именно сейчас он находится – неизвестно. Но уже прояснилось, почему силовики прервали форум и что вменяют его участникам.

Как это было?

Известно, что форум проводился по инициативе "Открытой России", признанной в России нежелательной организацией. Депутаты из разных уголков страны собрались в столичной гостинице "Измайлово" утром 13 марта. По данным журналистки Znak.com Анастасии Мельниковой, которая присутствовала на форуме, полицейские вошли в зал как раз во время выступления Евгения Ройзмана.

Его прервали на полуслове и объявили, что мероприятие закончено, а все участники задержаны,

– цитирует издание Мельникову, которую тоже посадили в автозак.

Сам Евгений Ройзман рассказал журналистам, что в некоторых случаях задержания были неоправданно жёсткими.

Кого ещё задержали?

По данным МВД России, задержано около 200 человек. Уже известно, что в автозаки попали глава фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза (младший) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв. Киселёв в городской думе Екатеринбурга представляет фракцию "Яблоко". Философ и юрист по образованию, он выступает за оппозицию уже больше 10 лет.

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Также среди задержанных оказался депутат из Санкт-Петербурга Максим Резник, исполнительный директор "Открытой России" (нежелательная в РФ организация) Андрей Пивоваров и глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.

Что вменяют Ройзману и остальным?

В полиции официально объяснили задержания лишь через несколько часов после событий.

Публичное мероприятие проводилось в нарушение санитарно-эпидемиологических требований. У большинства участников не было средств индивидуальной защиты. К тому же среди них выявлены члены организации, признанной нежелательной,

– сообщили в пресс-службе МВД России.

Позже один из участников форума глава совета депутатов Таганского района Москвы Илья Свиридов на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал постановление о возбуждении административного дела.

Меня, как и всех задержанных, привлекают к ответственности за якобы осуществление деятельности иностранной организации ("Открытая Россия", признана в России нежелательной организацией – ред.). Но я был здесь как слушатель! Ехал сюда послушать депутатов из других регионов. Хотел обсудить очевидную необходимость муниципальной реформы. К тому же, когда я оформлял заявку, думал, что форум организовали "Объединённые демократы", а не "Открытая Россия",

– написал московский депутат Илья Свиридов.

Судя по постановлению прокурора, административное дело возбуждено по статье 20.33 КоАП – участие в деятельности иностранной организации, которая признана нежелательной на территории России. Максимальное наказание для граждан – штраф до 15 тысяч рублей.

Судя по всему, такую же административную статью вменяют Евгению Ройзману и другим задержанным.

Чем запомнился мэр Евгений Ройзман

В 2013 году Евгений Вадимович неожиданно, возможно даже для самого себя, победил на выборах градоначальника. Его команда сыграла на протестных настроениях избирателей, и на избирательные участки отправились екатеринбуржцы, которые не один десяток лет игнорировали выборы. В результате Ройзман обошёл опытных политиков и занял кресло главы города. Правда, неискушённого в аппаратных делах политика отодвинули от руководства городом. Фактически он занимался только приёмом граждан, а о своей работе с избирателями подробно рассказывал в соцсетях. Отказался от своего поста в 2018 году, до окончания срока. Во время работы градоначальником Ройзман запомнился одиозными выходками: