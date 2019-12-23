Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье

Представитель пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (WADA) официально прокомментировал заявление Следственного комитета России о том, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков имеет отношение к изменению базы данных лаборатории. Причём у следователей есть доказательства этой версии.

В WADA же заявили, что придерживаются решений, которые уже озвучены исполкомом организации по данному вопросу.

Напомним, российскую сборную отстранили на четыре года от участия в таких соревнованиях, как чемпионаты мира и Олимпийские игры. Претензии связаны с ситуацией вокруг базы данных Московской антидопинговой лаборатории, к которой возникли претензии у WADA. Дело в том, что в неё были внесены существенные изменения прямо перед передачей данных экспертам Всемирного антидопингового агентства в январе 2019 года.

Спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом, если докажут свою "чистоту". Но некоторые члены руководства WADA также требовали полной дисквалификации России. Полный же запрет позволит остальным странам убрать сильных российских спортсменов, составляющих конкуренцию.

Российская сторона готовится оспорить санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS). А Международная федерация хоккея на льду (IIHF) по-прежнему планирует провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории. Ранее СК сообщил о нежелании WADA сотрудничать по делу Родченкова.