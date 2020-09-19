«Препятствует нормализации в стране»: в МИД РФ призвали ЕС пересмотреть курс в отношении Белоруссии

В российском МИД призвали ЕС пересмотреть текущий курс взаимодействия с Белоруссией, поскольку нынешний подход Евросоюза препятствует нормализации ситуации в стране. В ведомстве также указали, что предполагаемая встреча экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской с дипломатами ЕС является составной частью сценария вмешательства. В Минске дали аналогичную оценку намерениям ЕС, назвав их неуважением к гражданам Белоруссии.

МИД РФ призвал Европейский союз пересмотреть курс в отношении Белоруссии. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ЕС, «прикрываясь мнимой заботой», сам пытается решать за жителей Белоруссии, как им жить.

Кроме того, дипломат отметила, что «ставка на смену действующей власти путём санкций, давления и пропаганды всё больше закрепляется во внешнеполитическом арсенале Евросоюза», и ситуация в Белоруссии — далеко не единственное тому подтверждение.

Захарова также указала на «неуважение объективных внутриполитических реалий» и «безудержную поддержку оппозиционных сил, вплоть до признания «самозванцев» отдельными странами — членами ЕС».

«Призываем Евросоюз пересмотреть данный курс, который ведёт к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Белоруссией — препятствует нормализации в стране», — говорится в официальном ответе МИД на вопрос журналистов о политике Евросоюза в отношении Белоруссии.

Дипломат прокомментировала и информацию о том, что во встрече глав МИД стран ЕС может принять участие экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. По словам Захаровой, такой шаг в случае его реализации станет частью сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

«Заигрывание мининдел ЕС с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение её в Брюссель «для общения» — составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Это — прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ», — подчеркнула официальный представитель российского МИД.

«Рассматриваем такой контакт, если он состоится, как ещё одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией и каких-либо параллелей со сценарием февраля 2014 года на Украине», — добавила Захарова.

Светлана Тихановская

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По словам дипломата, эта точка зрения подтверждается высказываниями Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о непризнании Брюсселем Александра Лукашенко избранным президентом Белоруссии. В МИД РФ также указали, что резолюция, принятая Европарламентом 17 сентября, содержит фактический призыв к неконституционной смене власти в этой стране.

Накануне стало известно, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 21 сентября посетит Европарламент и проведёт там встречу с председателем ЕП Давидом Сассоли. Ожидается, что Тихановская встретится с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента и обсудит события в Белоруссии.

Позднее РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину сообщили, что экс-кандидат в президенты также выступит на встрече глав МИД ЕС. Сама Тихановская накануне заявила, что ситуация в республике требует незамедлительного привлечения «международного внимания».

Кроме того, белорусский координационный совет оппозиции формирует группу для переговоров с действующими властями Белоруссии, которых оппозиционеры назвали «уходящим режимом».

«Итоговая цель этой группы — обсудить процедуру передачи власти и передать её, соответственно, Светлане Тихановской и сформировавшемуся вокруг неё правительству», — прокомментировала задачи группы Красулина. Её слова приводит РИА Новости.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская, получившая 10,1% голосов.

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После обнародования предварительных результатов выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Участники митингов требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов. Этого же требовали члены сформированного оппозицией координационного совета.

На фоне сообщений о планах Тихановской выступить в Брюсселе пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что возможная встреча глав МИД Евросоюза с экс-кандидатом в президенты Белоруссии является «наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны» и «полным неуважением к её гражданам».