«Препятствовал проверкам»: высокопоставленный чиновник может стать фигурантом дела о пожаре в Кемерове

Высокопоставленное должностное лицо, имя которого пока не называется, препятствовало проверкам противопожарной безопасности в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин во время встречи с потерпевшими. Источники RT в правоохранительных органах не исключают, что в уголовном деле о пожаре, унёсшем жизни 64 человек, появятся новые фигуранты.

В деле о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщили RT источники в правоохранительных органах.

Следственный комитет проводит проверку в отношении высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали инспекции противопожарной безопасности в ТЦ.

Новые фигуранты

Эти должностные лица установлены, заявил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с потерпевшими в Кемерове.

«В 2016 году была попытка проверить этот центр. Но проверка не была проведена, потому что в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо, имя которого мы пока не называем, — заявил Бастрыкин. — Но эти документы, доказывающие факт того, что проверка не была завершена, хотя она должна была пройти, а также документ, запрещающий эту проверку, у нас имеется».

Напомним, что ранее RT сообщал о проверке в отношении инспектора МЧС Дарьи Москалёвой, которая должна была провести инспекцию противопожарной безопасности в июне 2016 года.

Уже после согласования проверки с прокуратурой владельцы ТЦ предъявили документы о том, что «Зимняя вишня» относится к субъектам малого бизнеса и попадает под так называемые надзорные каникулы.

В итоге никакой полноценной инспекции не было. Москалёва подписала документ о том, что нарушений в ходе проверки не выявила.

Reuters

Двери были закрыты

На встрече председателя СК России Александра Бастрыкина с потерпевшими были раскрыты новые обстоятельства гибели людей.

Так, ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки человек, оказались стянуты тросиком, похожим на велосипедный замок.

Мужчины, находившиеся в кинозале, сумели сорвать его. Но когда они открыли двери, наткнулись на стену черного дыма. В итоге было принято решение не выходить из кинотеатра, а дождаться помощи внутри.

Чтобы едкий дым не проникал в зал, жертвы пожара пытались заткнуть щели одеждой. Однако помощь к ним не пришла.

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула спасательной части, которая участвовала в тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

По версии следствия, в ходе тушения пожара начальник караула части и командир звена газодымозащитной службы Сергей Генин вместе с подчинёнными зашёл в здание через западный вход. Один из очевидцев пожара указал ему кратчайший путь к кинозалу.

Однако Генин, по версии следствия, проигнорировал эту информацию и повёл пожарных другим путём. На четвёртом этаже спасатели обнаружили, что дверь заперта, после чего вернулись к лестнице, находившейся у западного входа.

«Сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвёртом этаже ТРЦ «Зимняя вишня» в кинозале №2», — отмечают в Следственном комитете России.

В свою очередь, в МЧС утверждают, что пожарный действовал в соответствии с должностными инструкциями и ни в чём не виноват.

Напомним, что ранее по факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Злоупотребление должностными полномочиями».

Помимо Сергея Генина обвиняемыми по делу проходят управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, генеральный директор торгового центра Юлия Богданова, начальник Инспекции областного госстройнадзора Танзилия Комкова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, директор фирмы, обслуживавшей пожарные сигнализации в торговом комплексе, Игорь Полозиненко и монтёр пожарных сигнализаций Александр Никитин.