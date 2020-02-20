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Преподаватель свободы: как в Петербурге почтили память Собчака

20 февраля 2020, 00:54  •  52 • Политика
Человек, оставивший заметный след в истории, не щадивший амбиций и авторитетов. Таким политики и друзья запомнили первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, память которого почтили 19 февраля. В мероприятиях, приуроченных к 20 летию со дня его смерти, принял участие президент Владимир Путин. Он возложил цветы к бюсту политика на Васильевском острове, а также пообщался с петербуржцами. В этот день ученики, соратники, друзья и близкие вспоминали не только о принципах, которых придерживался Собчак, но и об уроках, оставленных воспитателем целой плеяды ярких представителей российской элиты.

О памяти и не только

Президент прибыл в Северную столицу днем и сразу же отправился к памятнику, который установлен в сквере неподалеку от юрфака СПбГУ, где преподавал Собчак. Монумент представляет собой фигуру Анатолия Александровича, выступающего на трибуне в мантии почетного доктора.
Вместе с вдовой бывшего мэра, сенатором Людмилой Нарусовой Владимир Путин торжественно возложил букет красных роз. Почтить память российского политика пришли также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф, ректор СПбГУ Николай Кропачев и многие другие.
Большое внимание журналистов было приковано и к дочери бывшего мэра. Ксения Собчак неоднократно критиковала действующую власть и даже пыталась составить конкуренцию Владимиру Путину на президентских выборах в 2018 году. Тем не менее никакой сенсации не случилось: они вежливо поздоровались, пожав друг другу руки.
После церемонии президент решил пообщаться с местными жителями. Беседа оказалась весьма интересной, поскольку российскому лидеру пришлось отвечать на непростые вопросы. Одна из петербурженок спросила его: как возможно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц?
— Думаю, что очень трудно, — отреагировал Владимир Путин.
Президент объяснил жителям, что могло бы быть еще хуже. Хотя и согласился с тем, что «у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить».
— Я в некоторые страны приезжаю и смотрю: стоят разваленные дома, просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату, с одной стороны, а с другой — запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И всё рушится, — пояснил он.
Впрочем, были среди горожан и те, кто пришел просто почтить память первого мэра.
— Даже молодое поколение знает имя Анатолия Собчака. Многие жители нашего города его считают человеком, который сыграл важную роль в развитии Петербурга. У кого-то, конечно, есть претензии. Но так или иначе, этот политик оставил заметный след в истории, — поделился с «Известиям» один из петербуржцев.
Владимир Путин в этот день также провел встречу с Александром Бегловым, который отчитался об итогах проделанной в 2019 году работы. В частности, он отметил, что было построено 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов. Губернатор также сообщил, что были выполнены практически все показатели по нацпроектам. Во время беседы обсуждалось и строительство арт-парка, которое должно завершиться через два года.
Вечером президент посетил Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, где прошел концерт памяти экс-мэра Северной столицы. Обращаясь со сцены к собравшимся, Владимир Путин назвал Анатолия Собчака политиком общенационального масштаба, человеком, нужным стране, а также своим другом и учителем.
— У него тоже были свои недостатки, а может быть, в какой-то части это тоже достоинства. Он был излишне прямолинеен. Он никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, практически всегда говорил о том, что думал, даже тогда, когда совсем уж искушенный политик как минимум промолчал бы, — подчеркнул президент.

Время таких людей не проходит

Анатолий Собчак получил известность как один из самых демократичных политиков 1990-х, который в непростое для страны время навел порядок в Северной столице, вернув ей историческое название Санкт-Петербург. Именно под его, доктора юридических наук ЛГУ, руководством работало Конституционное совещание, подготовившее редакцию современной Конституции России.
Заслугой Собчака является и то, что из его команды и учеников выросли многие яркие представители российской политической элиты, включая президента России, экс-премьера, а ныне зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главу Счетной палаты Алексея Кудрина, замруководителя администрации президента Дмитрия Козака, главу Сбербанка Германа Грефа, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и других.
Президент России и Анатолий Собчак познакомились в начале 1990-х. Тогда Владимир Путин занимал пост заместителя мэра Северной столицы, а затем в 1996 году руководил его предвыборным штабом. В феврале 2000 года уже Анатолий Собчак был назначен доверенным лицом Владимира Путина, выдвинутого кандидатом в президенты России. Во время предвыборной кампании экс-мэр Санкт-Петербурга отправился в Калининградскую область, где внезапно умер из-за острой сердечной недостаточности.
«Собчак преподавал право не как систему знаний, а как систему человеческих ценностей. Он преподавал свободу... Он помог Питеру вернуть то, что его отличало раньше: свободолюбивый дух. И сегодня его душа живет в Петербурге... Мы будем помнить его всегда. Время таких людей не проходит» — так охарактеризовал Собчака однажды Владимир Путин, который каждый год не забывает почтить память своего наставника.
Именно об учительской роли Собчака вспоминало большинство собеседников, с которыми пообщались в этот день «Известия».
— Если на этих памятных мероприятиях присутствует сам президент, то его работа оценена по заслугам. Хотя, думаю, что не все его уроки выучены, — коротко заявила «Известиям» вдова Собчака сенатор Людмила Нарусова.
Близкий друг экс-мэра Сергей Станкевич отметил — своим примером Анатолий Собчак показал, что либерализм и патриотизм не противостоящие, а естественно сочетаемые качества в политике.
— Этот его урок крайне актуален сегодня. Его вклад в развитие Санкт-Петербурга очень серьезный. В России две столицы, и они обе были центрами такой демократической революции в начале 1990-х годов. И если в Москве таких политических героев много, то в Питере Анатолий Собчак был единственным. Вторая столица поднималась и выживала благодаря нему, настоящему либерал-государственнику и патриоту, — отметил историк.
По его словам, Анатолий Собчак показывал пример умения сформировать профессиональную команду, быть не только лидером-одиночкой.
Ученик Анатолия Собчака, координатор либеральной платформы партии «Единая Россия» и экс-глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин отметил, что бывший мэр Северной столицы был очень неординарной личностью еще до того, как пришел в политику.
— У него был собственный подход ко всему. И к манере общения со студентами, и к оценке происходящего в стране. Я видел реакцию Собчака в очень драматичных условиях путча, как он умел себя правильно вести, поэтому Санкт-Петербурга многие вещи не коснулись. Мне приходилось наблюдать за ним и позже в еще более сложных обстоятельствах. Это всегда было поведение человека, который уважал себя и свою точку зрения, — вспоминает политик.
В числе главных уроков экс-мэра Владимир Плигин назвал его умение оценивать любое действие с точки зрения последствий. Особенно если эти действия совершает политик высокого уровня и они могут отразиться на жизни многих людей.
Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook написал, что первый мэр Санкт-Петербурга всегда принимал сложные и неординарные решения. «Его характерной чертой было и то, что он, жестко отстаивая свою позицию в открытом диалоге, говорил только правду, подчас совсем нелицеприятную. Не щадил амбиций и авторитетов. Поэтому у него было большое количество не только преданных сторонников, но и серьезных оппонентов», — отметил замглавы Совбеза.

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