Препаратный вид: темпы вакцинации в России выросли в 1,7 раза

Обязательная вакцинация работников некоторых профессий, введенная уже в более чем 10 регионах, может распространиться и на другие субъекты, сказали «Известиям» в Роспотребнадзоре . Однако это пока не отменяет важность ношения средств индивидуальной защиты, отмечают эксперты. На совещании президента с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении темпов вакцинации в 1,7 раза. Впрочем число заболевших тоже подскочило — примерно на 30% . Заинтересованность населения в антиковидной прививке необходимо подкрепить четкой информационной политикой, считают в Госдуме.

Взрывной характер

Основной темой совещания президента с членами правительства, как и ожидалось, стала вакцинация. Вопрос приобрел еще большую актуальность на фоне ухудшения ситуации с пандемией: за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в России увеличилась почти на 30% (76,2 случая на 100 тыс. населения), а смертность от него — на 21,3% , сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Чаще всего (более чем в 47% случаев) заражаются в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге, однако прирост пациентов наблюдается во всех регионах. Всего в стране с коронавирусом госпитализировано порядка 130 тыс. человек, добавил глава Минздрава Михаил Мурашко.

— Первая причина сложившейся ситуации — несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами, — отметила Татьяна Голикова .

Пандемия действительно приобрела взрывной характер в столице, признал мэр Москвы Сергей Собянин. За неделю в городе коронавирусом заразились более 50 тыс. человек , а число пациентов с тяжелым течением болезни выросло примерно на 30%. Это, по его словам, объясняется тем, что перед индийским штаммом COVID-19 многие оказались беззащитны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения. По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям — 12 тыс. за неделю, — сказал он, признав, что пока позитивные прогнозы по ситуации с COVID делать не приходится.

Всё это вынудило московские власти ввести новые ограничения, в частности — перевести общепит на «бесковидный режим», когда вход возможен только для вакцинированных и недавно переболевших людей, а также обладателей отрицательного ПЦР-теста. Мэр столицы назвал такие меры жесткими, но в то же время необходимыми.

— Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами для того, чтобы снизить риски для наших людей, для жителей столицы. Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом, — обратился к мэру Москвы Владимир Путин.

Наиболее высокий риск заразиться индийским вариантом вируса у россиян в возрасте от 20 до 49 лет , сообщила Татьяна Голикова. Однако, к счастью, по данным оперштаба, в России пока нет случаев заражения штаммом «Дельта плюс» . Отличительная черта этой мутации — снижение активности антител переболевших и вакцинированных к вирусу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Параллельно с ростом числа заболевших, по словам вице-премьера, улучшились темпы вакцинации: за неделю они выросли в 1,7 раза. Это значит, что более 20 млн россиян получили хотя бы один компонент антиковидного препарата, при этом почти 17 млн из них прошли полный курс . Реже всего на прививку записываются в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях, а в Чукотском АО, Республике Тыва, Ненецком АО, Белгородской и Тюменской областях процедура, наоборот, пользуется большой популярностью.

В Москве первым компонентом привиты уже более 2 млн человек, однако для 12 млн населения это не так уж и много, считает Сергей Собянин . Впрочем, интерес растет: за 22 июня на вакцинацию записались около 60 тыс. человек, что в 10 раз больше, чем пару недель назад. Если такой уровень сохранится, по мнению мэра, в городе действительно смогут провести массовую вакцинацию.

Очевидная необходимость

Обязательная вакцинация работников некоторых профессий, введенная уже в более чем 10 регионах, может распространиться и на другие субъекты, сказал «Известиям» глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Эта мера связана с тем, что сотрудники здравоохранения, образования и торговли играют большую роль в распространении вируса. Тем не менее не стоит забывать, что вакцинация не отменяет ношение средств защиты — еще одного важного элемента борьбы с пандемией, напомнил эксперт.

Как заявил «Известиям» зампред профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников, многие медики понимают необходимость вакцинации. Однако во время пандемии большая часть уже успела переболеть по несколько раз , поэтому их не заставляют делать прививку.

Обязательность процедуры для части сотрудников сферы обслуживания оправдана, но важнее всего при массовой вакцинации — убеждение населения в ее необходимости , сказал «Известиям» профессор кафедры вирусологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский. По его мнению, даже для врачей необходимо организовать обязательные курсы, где им объяснят принципы действия современных антиковидных препаратов. Ведь зачастую некоторые из них отговаривают людей от прививок, что совершенно недопустимо , подчеркнул эксперт. Кроме того, увеличить темпы вакцинации может привлечение медийных личностей, которые должны рассказать своим поклонникам достоверную информацию о прививках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Нужна последовательная борьба с продажей сертификатов о вакцинации . Принуждение не радует, но если распространяются слухи, страхи, антинаучные бредни, и люди боятся, другого выхода у них не остается. Во только встреча с вирусом произойдет обязательно, нужно быть готовыми, иначе не вылезем из эпидемии, — считает эксперт.