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Препаратное ускорение: первая в мире вакцина от COVID будет доступна после 1 января
12 августа 2020, 01:25 • 26 • Политика
Прививка от коронавируса станет доступна всем желающим после 1 января — к тому моменту уже будет организовано массовое производство. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» ученые. О регистрации Россией первого в мире препарата от COVID-19, разработанного Центром имени Гамалеи совместно с Минобороны, президент сообщил на совещании с членами правительства. Глава государства отметил, что действие вакцины уже испытала на себе его дочь. Новым препаратом в первую очередь будут привиты медперсонал и учителя, которые находятся в группе риска. Несмотря на то что вакцинацию планируется проводить добровольно, в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации ее могут сделать обязательной, считают эксперты. В данный момент обстановка в России стабилизируется — 11 августа впервые с конца апреля было выявлено меньше 5 тыс. зараженных новой инфекцией.
«Работает эффективно»
Основной темой совещания президента с членами правительства должна была стать подготовка к началу учебного года, но новость о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса перетянула повестку на себя.
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ, 11 августа 2020 года
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
— Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки, — заявил в начале встречи Владимир Путин, поблагодарив всех, кто работал над этим препаратом.
Одна из дочерей президента уже привилась от коронавируса в рамках эксперимента. Ей сделали два укола, после которых у нее немного поднялась температура. Однако сейчас она чувствует себя хорошо, рассказал Владимир Путин, отметив, что у многих вакцина не вызвала никаких побочных проявлений.
Доклинические исследования препарата от COVID-19 проводили в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и в 48-м ЦНИИ Министерства обороны, а клинические — в Сеченовском институте и филиале Главного военного госпиталя имени Бурденко. Вакцина, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, показала высокую эффективность и безопасность.
Вакцина получила название «Спутник V» — в память о запуске СССР первого спутника Земли, давшего старт космическим исследованиям во всем мире.
Фото: Пресс-служба Российского Фонда Прямых Инвестиций
Начнут производить ее сразу две площадки — сам Центр имени Гамалеи и компания «Биннофарм», сообщил глава Минздрава. Препарат будут в первую очередь предлагать медикам и учителям. Однако Минпромторг и проектный офис Сбербанка уже помогают отработать технические регламенты для ряда отечественных компаний.
— Мощности завода «Биннофарм» позволяют на настоящий момент производить около 1,5 млн доз вакцины в год. Мы планируем оснастить завод дополнительным оборудованием, что позволит нарастить объемы производства вакцины, — сообщил «Известиям» президент АФК «Система» Владимир Чирахов.
Быстрый иммунитет
Уникальность препарата заключается в сокращении сроков выработки иммунитета к вирусу. По данным НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, при первой вакцинации появляется гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образуются клетки памяти — это одно из основных свойств «Спутник V». Ее клинические испытания начались в июне, а массовое производство планируется запустить к концу года.
После 1 января, когда процесс изготовления препарата для граждан уже будет организован, вакцина станет доступна всем желающим, заявил «Известиям» профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
— В ближайшее время и в долгосрочной перспективе вакцинация будет носить добровольный характер. Хотя очень много будет зависеть от результатов испытаний, эффективности и безопасности в широком применении. Важно будет также учитывать и уровень коронавирусной эпидемии. При каких-то обстоятельствах может быть введено обязательное прививание, — отметил специалист.
Фото: Пресс-служба Российского Фонда Прямых Инвестиций
По его словам, Китай, США, Великобритания и Израиль находятся на таком же уровне разработки вакцины, как и Россия. Однако процесс регистрации отличается в этих странах — это вопрос не медицинской плоскости, подчеркнул эксперт.
Проблем с обеспечением препаратом граждан не возникнет из-за легкости структуры лекарства, заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. При этом поводов сомневаться в надежности препарата нет — перед регистрацией «Спутник V» успешно прошел все необходимые испытания, отметил эксперт.
— Для производства вакцины особых мощностей не требуется, насколько я понимаю. Там не надо ни белок наработать, ни убитый или живой вирус. Здесь другой механизм, более простой и дешевый в разработке, — рассказал ученый.
Это открытие укрепит престиж российского научного сообщества и станет рывком для всего мира, считает академик РАН Евгений Шляхто.
— Тут мы первые, — заявил «Известиям» эксперт.
Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, участниками которой являются крупные (в основном западные) фармкомпании, призвала главу Минздрава Михаила Мурашко отложить регистрацию вакцины. В обращении АОКИ указывалось, что в тестах препарата участвовали менее 100 человек, тогда как обычно в финишных испытаниях задействованы несколько тысяч.
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Однако в этом вопросе члены организации ошиблись, заявил «Известиям» инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Дело в том, что речи не идет о международной регистрации вакцины, клинические испытания с участием нескольких тысяч человек продолжатся. Она уже прошла два первых этапа испытаний в строгом соответствии с международными стандартами. Ведомство одобрило предварительную регистрацию, чтобы начать третий этап, и только потом будет поднят вопрос о регистрации вакцины как международной.
Претензии, которые возникли у ассоциации, лежат скорее в сфере коммерции, отметил известный вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.
— Тут вопросы приоритетов, вопрос коммерции и так далее. Вопросы, которые к самой науке и к самой вакцинологии отношения не имеют, — считает он. — Как бы они там ни мотивировали, чувствуется, что это конкуренты, у которых не так уж плохо идут дела, но которые отстают и им регистрацию почему-то не дают.
Более того, по словам замглавы Росздравнадзора Валентины Косенко, вакциной привиты уже несколько сотен добровольцев и серьезных нежелательных реакций на нее выявлено не было. Представители АОКИ же сделали выводы, не зная никаких результатов, отметила она.
Из интернета в школу
Параллельно с научными успехами в стране стабилизируется эпидемиологическая ситуация, сообщила на совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова. 11 августа впервые с конца апреля выявлено меньше 5 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Так что первый звонок в этом году ученики будут отмечать не дистанционно, а очно, доложил президенту министр просвещения Сергей Кравцов. Однако полностью преодолеть пандемию пока не удалось, поэтому в стенах школ все должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора.
При этом до 20 августа учебные заведения планируется проверить не только на эпидемиологическую, но и на пожарную и антитеррористическую безопасность. Пока удалось проинспектировать около 36 тыс. школ, всего же их порядка 80 тыс.
Кроме этих аспектов, президент попросил обратить внимание на обеспечение учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в марте, но вскоре школы перешли на дистанционный формат обучения. По мнению главы государства, особенно тщательно нужно проконтролировать ситуацию в небольших населенных пунктах, где зачастую нет полноценных столовых и буфетов.
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