Препаратное ускорение: первая в мире вакцина от COVID будет доступна после 1 января

Прививка от коронавируса станет доступна всем желающим после 1 января — к тому моменту уже будет организовано массовое производство. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» ученые . О регистрации Россией первого в мире препарата от COVID-19, разработанного Центром имени Гамалеи совместно с Минобороны, президент сообщил на совещании с членами правительства. Глава государства отметил, что действие вакцины уже испытала на себе его дочь. Новым препаратом в первую очередь будут привиты медперсонал и учителя , которые находятся в группе риска. Несмотря на то что вакцинацию планируется проводить добровольно, в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации ее могут сделать обязательной, считают эксперты . В данный момент обстановка в России стабилизируется — 11 августа впервые с конца апреля было выявлено меньше 5 тыс. зараженных новой инфекцией.

«Работает эффективно»

Основной темой совещания президента с членами правительства должна была стать подготовка к началу учебного года, но новость о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса перетянула повестку на себя.

Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ, 11 августа 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки, — заявил в начале встречи Владимир Путин , поблагодарив всех, кто работал над этим препаратом.

Одна из дочерей президента уже привилась от коронавируса в рамках эксперимента. Ей сделали два укола, после которых у нее немного поднялась температура. Однако сейчас она чувствует себя хорошо , рассказал Владимир Путин, отметив, что у многих вакцина не вызвала никаких побочных проявлений.

Доклинические исследования препарата от COVID-19 проводили в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и в 48-м ЦНИИ Министерства обороны, а клинические — в Сеченовском институте и филиале Главного военного госпиталя имени Бурденко. Вакцина, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, показала высокую эффективность и безопасность.

Вакцина получила название «Спутник V» — в память о запуске СССР первого спутника Земли, давшего старт космическим исследованиям во всем мире.

Фото: Пресс-служба Российского Фонда Прямых Инвестиций

Начнут производить ее сразу две площадки — сам Центр имени Гамалеи и компания «Биннофарм» , сообщил глава Минздрава. Препарат будут в первую очередь предлагать медикам и учителям. Однако Минпромторг и проектный офис Сбербанка уже помогают отработать технические регламенты для ряда отечественных компаний.

— Мощности завода «Биннофарм» позволяют на настоящий момент производить около 1,5 млн доз вакцины в год. Мы планируем оснастить завод дополнительным оборудованием, что позволит нарастить объемы производства вакцины , — сообщил «Известиям» президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

Быстрый иммунитет

Уникальность препарата заключается в сокращении сроков выработки иммунитета к вирусу . По данным НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, при первой вакцинации появляется гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образуются клетки памяти — это одно из основных свойств «Спутник V». Ее клинические испытания начались в июне, а массовое производство планируется запустить к концу года.

После 1 января, когда процесс изготовления препарата для граждан уже будет организован, вакцина станет доступна всем желающим, заявил «Известиям» профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн .

— В ближайшее время и в долгосрочной перспективе вакцинация будет носить добровольный характер. Хотя очень много будет зависеть от результатов испытаний, эффективности и безопасности в широком применении. Важно будет также учитывать и уровень коронавирусной эпидемии. При каких-то обстоятельствах может быть введено обязательное прививание, — отметил специалист.

Фото: Пресс-служба Российского Фонда Прямых Инвестиций

По его словам, Китай, США, Великобритания и Израиль находятся на таком же уровне разработки вакцины, как и Россия. Однако процесс регистрации отличается в этих странах — это вопрос не медицинской плоскости, подчеркнул эксперт.

Проблем с обеспечением препаратом граждан не возникнет из-за легкости структуры лекарства, заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский . При этом поводов сомневаться в надежности препарата нет — перед регистрацией «Спутник V» успешно прошел все необходимые испытания, отметил эксперт.

— Для производства вакцины особых мощностей не требуется, насколько я понимаю . Там не надо ни белок наработать, ни убитый или живой вирус. Здесь другой механизм, более простой и дешевый в разработке, — рассказал ученый.

Это открытие укрепит престиж российского научного сообщества и станет рывком для всего мира, считает академик РАН Евгений Шляхто.

— Тут мы первые, — заявил «Известиям» эксперт.

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, участниками которой являются крупные (в основном западные) фармкомпании, призвала главу Минздрава Михаила Мурашко отложить регистрацию вакцины. В обращении АОКИ указывалось, что в тестах препарата участвовали менее 100 человек, тогда как обычно в финишных испытаниях задействованы несколько тысяч.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Однако в этом вопросе члены организации ошиблись, заявил «Известиям» инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Дело в том, что речи не идет о международной регистрации вакцины, клинические испытания с участием нескольких тысяч человек продолжатся. Она уже прошла два первых этапа испытаний в строгом соответствии с международными стандартами. Ведомство одобрило предварительную регистрацию, чтобы начать третий этап , и только потом будет поднят вопрос о регистрации вакцины как международной.

Претензии, которые возникли у ассоциации, лежат скорее в сфере коммерции, отметил известный вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

— Тут вопросы приоритетов, вопрос коммерции и так далее. Вопросы, которые к самой науке и к самой вакцинологии отношения не имеют, — считает он. — Как бы они там ни мотивировали, чувствуется, что это конкуренты, у которых не так уж плохо идут дела, но которые отстают и им регистрацию почему-то не дают.

Более того, по словам замглавы Росздравнадзора Валентины Косенко, вакциной привиты уже несколько сотен добровольцев и серьезных нежелательных реакций на нее выявлено не было. Представители АОКИ же сделали выводы, не зная никаких результатов, отметила она.

Из интернета в школу

Параллельно с научными успехами в стране стабилизируется эпидемиологическая ситуация, сообщила на совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова. 11 августа впервые с конца апреля выявлено меньше 5 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией.

Так что первый звонок в этом году ученики будут отмечать не дистанционно, а очно, доложил президенту министр просвещения Сергей Кравцов . Однако полностью преодолеть пандемию пока не удалось, поэтому в стенах школ все должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора.

При этом до 20 августа учебные заведения планируется проверить не только на эпидемиологическую, но и на пожарную и антитеррористическую безопасность . Пока удалось проинспектировать около 36 тыс. школ, всего же их порядка 80 тыс.