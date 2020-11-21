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Препарат раздора: ВОЗ разоблачила назначаемое при COVID-19 лекарство
21 ноября 2020, 06:55 • 40 • В мире
В ВОЗ заявили о том, что популярный противовирусный препарат ремдесивир "не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы". Разоблачение лекарства получилось громким - в организации указали на отсутствие доказательств по эффективному применению данного препарата.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) огорошили неожиданным громким разоблачением одного из популярных противовирусных препаратов, который врачи используют для лечения заражённых коронавирусной инфекцией.
Речь идёт о ремдесивире. Ранее его разработчик, одна из американских фармацевтических компаний, заявлял, что препарат, мол, до 4 дней сокращает период выздоровления у больного коронавирусом.
Однако это утверждение разбили на корню в ВОЗ, указав на иное. По данным организации, "ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19, помещённых на лечение в больницы". При этом не важна и тяжесть заболевания. В ВОЗ, сославшись на выводы международной группы экспертов, особо подчеркнули, что сейчас нет доказательств того, что данный препарат улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции лёгких.
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