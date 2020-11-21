Препарат раздора: ВОЗ разоблачила назначаемое при COVID-19 лекарство

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) огорошили неожиданным громким разоблачением одного из популярных противовирусных препаратов, который врачи используют для лечения заражённых коронавирусной инфекцией.

Речь идёт о ремдесивире. Ранее его разработчик, одна из американских фармацевтических компаний, заявлял, что препарат, мол, до 4 дней сокращает период выздоровления у больного коронавирусом.

Однако это утверждение разбили на корню в ВОЗ, указав на иное. По данным организации, "ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19, помещённых на лечение в больницы". При этом не важна и тяжесть заболевания. В ВОЗ, сославшись на выводы международной группы экспертов, особо подчеркнули, что сейчас нет доказательств того, что данный препарат улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции лёгких.