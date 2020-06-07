Преодолевает препятствия и "ходит" по воде: Американские учёные создали новую версию робота-таракана

Американские учёные представили новую версию робота-таракана HAMR. Доклад о механическом насекомом представили на конференции ICRA 2020.

Теперь робот-таракан стал ещё более миниатюрным. Он весит всего 320 миллиграммов, а его длина - 2,25 сантиметра. Учёные отталкивались от модели HAMR, созданной несколько лет назад. Однако новая разработка более компактная и более "умная".

Робота-таракана "научили" передвигаться по воде и преодолевать препятствия сложной конфигурации.

"Как и оригинальный HAMR, новый роботаракан основан на углеволоконной раме и наборе миниатюрных электронных компонентов. Главная часть робота - это, конечно же, пьезоэлектрические актюаторы с механической передачей, которые позволяют новой версии HAMR двигаться и преодолевать препятствия. Актюаторы довольно простые, но они работают по особой схеме, благодаря которой робот может двигаться произвольным образом", - цитирует учёных портал Planet Today.